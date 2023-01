ANTOŠOVA BŘITVA: O Hudáčkově mrtvici i o brutálním pádu Komety, jež může skončit až na dně

Na televizní záběry ale nekoukala třinecká střídačka. Chvíli předtím totiž spadla síť, takže od svého videokouče nedostala informaci, že si má vzít trenérskou výzvu a nechat situaci přezkoumat. Báli se, že obdrží dvouminutový trest, pokud by jim video nedalo za pravdu, a tak radši mlčeli a neriskovali. Oceláři tak přišli o gól, kterým by šli do vedení 2:1 a zápas by se pak vyvíjel úplně jiným směrem. To nic nemění na tom, že to chyba Třince byla.