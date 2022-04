I mistr Kacetl se někdy utne a dostane další gól (skoro) přes celé. Kdo bude chytat ve čtvrtek?

Fotogalerie +6

"Ten gól nás nepoložil. Klukům jsem říkal, že když do toho dají vše, tak vyhrají. Vše do toho dali a vyhráli jsme," řekl kouč Třince Václav Varaďa po vítězství 7:3 o Kacetlově chybě.

Ale zpět k brankáři. Loni v lednu ho podobně jako v úterý Němeček nachytal jiný sparťan, Milan Jurčina tehdy vyrovnával na 4:4. V prosinci ho zase z dálky překvapil plzeňský Peter Čerešňák, který 13 vteřin před koncem zajistil výhru 3:2. A teď do třetice přišla rána z vlastního obranného pásma, jejíž trajektorii změnila na půlce teč, od Davida Němečka.

"Na středu jsem viděl hráče, chtěl jsem mu to dát. Ale trošku se mi to zvedlo, přišla teč, puk zaplaval a spadl mu tam," vyprávěl po zápase Němeček. Po své střele mířil vystřídat a až když viděl zvednuté ruce spoluhráčů, pochopil, že se mu podařilo vyrovnat na 1:1.

Na střídačce si pak spoluhráči vzpomněli na zmiňovaný gól Jurčiny a rozhozeného Kacetla se snažili častější střelbou "dorazit". "Určitě to ale nebylo tak, že bychom si před zápasem řekli, že to budeme střílet přes celé hřiště. To se stane jednou ze sta nahození. My jsme chtěli střílet v útočném pásmu od modré čáry. Tak padl náš druhý gól i třetí," řekl Němeček.

Brankáři zmizeli ze scény už potřetí!

Kacetl byl viditelně rozhozený, nejistý. Jenže Sparta rovněž kupila chyby a nedokázala jeho špatného dne využít. Vlastně spíš řešila svého brankáře, protože ani Július Hudáček se neproměnil v neprůstřelnou zeď, a tak byli oba gólmani ve druhé třetině vystřídáni. Aby ze scény zmizeli oba první brankáři je málo vídaná věc, nicméně ve vzájemných duelech Třince a Sparty se to v této sezoně přihodilo již potřetí!

A především třinecký Marek Mazanec si počínal při svém "záskoku" výtečně, neboť ani jednou neinkasoval. Řekl si o místo pro čtvrteční šestý zápas? "Půjde tam gólman, o kterém jsem přesvědčený, že to zavře. A když to nezavře, půjde tam ten druhý a ten to bude chtít zavřít. Tak to ve sportu chodí," pravil Václav Varaďa.