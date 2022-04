GLOSA: Statistika nuda je, má však cenné údaje. Sílu dračí (nejspíš) nezastavíš!

A jak leckdo od dětských let ví, tak statistika nuda je, avšak má cenné údaje. Vzývá ji rovněž třinecký kouč Václav Varaďa, který s mečbolem v zádech v úterý pravil: "Věřím, že to v Praze dáme. Kostra týmu se v následující sezoně hodně změní. Přijdou jiní trenéři, a tak je to teď poslední šance být pohromadě. Kluci to vnímají, spolu zažili spoustu bitev. Věřím, že je to posílilo a budou to chtít ve zbytku série prodat."

Varaďa od Ocelářů odchází, nahradí ho Zdeněk Moták, což je veřejné tajemství, které sice v Třinci nikdo nahlas nepotvrdil, leč ani nevyvrátil. A právě soudržnost i zkušenost s velkými zápasy jsou teď hlavní devízou Třineckých, aby poslední krok učinili. Sice se říká, že ten bývá nejtěžší, jenže ne pro tým, který se v podobné situaci ocitl potřetí z posledních tří play off.

A tak prostě drak, jenž chrlí plameny jak komíny z místní ocelárny, je teď daleko v silnější a pevnější pozici než parta sparťanských bojovníků, které prý nikdy nezastavíš.

„Statistika? Ta mě nezajímá!" Odpověď kouče Sparty Josefa Jandače na dotaz ohledně klíčového pátého duelu byla rázná. A pochopitelná. I on od týmu odchází, veřejným tajemstvím je, že ho nahradí Pavel Patera, a také on tedy touží dát svému sbohem konečně zlatou tečku.

Pro čistou mysl jeho svěřenců teď může být důležité, že za jejím zpackaným úterním duelem v Třinci nemohou žádné vnější vlivy, netíží je žádná křivda rozhodčích, ani nemusí lamentovat nad nepřízní štěstěny, protože mizerné představení na scéně bylo jen o jejich slabém výkonu. "Nám se to vůbec nepovedlo. Musíme na tento zápas zapomenout a navázat na ty čtyři předchozí, protože i v těch prohraných duelech jsme měli solidní parametry. Dnes ne," řekl Jandač.

Ano, není to série, kde by proti sobě stál neporazitelný "ocelový" kolos a otloukánek, který je rád, že se do finále prodral a na víc nemá. Stojí proti sobě dva vyrovnané mančafty, jejichž kádr je nabitý hokejovými personami, a tak po duelech velmi často slyšíte opakovat se slova "bojovnost", "momentum" či "že musíme hrát celých 60 minut". Protože vyjma pátého utkání skutečně rozhodovaly relativní detaily.

"Je to facka, která by nás měla probrat a nastartovat. Teď to může na Třinec působit, že to půjde samo, což může být v dalším zápase naše výhoda. Musí nás prorazit čtyřikrát, takže se budeme snažit obrátit kartu v náš prospěch," říká kupříkladu sparťan David Němeček.

Jsou to líbivá slova, odhodlaná a – jak velí kodex Sparty – tak i bojovná, leč jsou to pořád jen slova. Tonoucí se stébla chytá, protože není pochyb, že jasné trumfy jsou nyní na straně Třince. A jak může být sparťanská mysl čistá, tak ta třinecká je ještě průzračnější.

Má dva pokusy na zisk titulu a nic na rozpoložení nemění ani fakt, že brankářská jednička Kacetl zrovna v úterý neměla ideální kondiciogram. Neboť Kacetlova nejistota nic zásadního nezpůsobila. Proto si troufám hlasitě předpovědět, že šestý duel v Praze zahájí zase on. U Sparty, která rovněž gólmany prostřídala, už jednoznačný nejsem, ovšem vyřknout jméno Júlia Hudáčka je pořád o dost pravděpodobnější varianta, než že do branky půjde Matěj Machovský.

Pro Třinec hraje také oživení Martina Růžičky, který v play off bodově nevynikal, ale když se vedle něj v úterý místo Petra Vrány objevil Tomáš Marcinko, rázem vykouzlil tři body (1+2), přičemž jeho asistence na Daňovy góly byly klíčem k úspěchu. Naopak sparťanský fantom základní části i prvních dvou kol play off, Filip Chlapík, jako by ve finále nebyl. A byť série není zdaleka jen o něm, tak pokud urychleně neprocitne, tak si statistika uchová cenné údaje.

Tedy že Třinec promění mečbol.

A že sílu dračí nezastavíš.