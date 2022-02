ANTOŠOVA BŘITVA: Případ Zlín ukazuje, že města nemají vlastnit profesionální kluby

Co je ale klíčové, tak ve Zlíně se názorně ukazuje, že hokeji - či profesionálnímu sportu obecně - by neměla velet radnice. Vždycky by tu měl být jasný majitel a bohužel město není dobrým vlastníkem hokejového klubu. Pan primátor Korec před sezonou ambiciózně mluvil o titulu, napovídal toho spoustu, co udělal, ale hokeji se stejně nepomohlo a Zlín končí. Byl bych moc rád, aby 8. března mohli na stadion už přijít i fanoušci a v zápase proti Pardubicím se s extraligou rozloučit. Bude to spíš tryzna, ale nikdy nevíte, jak dlouho bude návrat zpět trvat a jestli o něj Zlín pokusí už příští rok.