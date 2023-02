Extraligové otazníky: Kdo do čtyřky a baráže? O schizofrenní situaci Kubíka a Jágrově dilematu

Bitva o čtvrtý flek slibuje drama až do konce. I kvůli tomu, že kartami zamíchal Mountfield, který za posledních sedm kol neztratil ani bod. Aktuální postavení v tabulce? 4. Hradec Králové 75 bodů, 5. Třinec 74 bodů, 6. Liberec 71 bodů, 7. Olomouc 67 bodů a zápas k dobru.

„V pátek se podruhé v tomto týdnu odehraje zápas Třinec – Hradec. Kdyby se Východočechům podařilo venku zvítězit v základní hrací době, odskočili by už na čtyři body a navíc by měli lepší bilanci vzájemných zápasů," upozorňuje Škvor, že Mountfield se v pátek může přímému postupu do čtvrtfinále hodně přiblížit.

Foto: David Taneček, ČTK Zleva Oliver Okuliar, Christophe Lalancette, Radovan Pavlík, Filip Pavlík a Patrik Marcel z Hradce Králové oslavují gól proti Litvínovu.Foto : David Taneček, ČTK

Zamotaná je situace i na spodku tabulky. Poslední Kladno ztrácí na České Budějovice už jen bod, na dvanáctý Litvínov dva. V úplném klidu nemůže být ani Mladá Boleslav, jejíž polštář na Rytíře se smrsknul na šest bodů.

V předposledním kole hostí Motor Rytíře, a pokud by do té doby oba týmy stále neměly jistotu záchrany, hodně pikantní by byl duel pro Adama Kubíka. Toho času útočník Kladna má totiž pro příští sezonu podepsanou smlouvu právě v Českých Budějovicích.

„Býti hrajícím majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem, opravdu bych hodně pozoroval, jak k tomu bude Adam Kubík přistupovat. Než riskovat to, že bych ho dostal do opravdu schizoidní situace, je otázka, jestli ho do zápasu vůbec postavit. Určitě by neměl problém s profesionálním přístupem, ale když udělá chybu, fanoušci by mu to dali sežrat," uvažuje Kézr.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Kubík v diskuzi s útočníkem a majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo