ANTOŠOVA BŘITVA: Zmizel Neusser z planety? Tak proč nekřičí: Pusťte lidi na stadiony

Od příští středy dojde k ukončení jistého lockdownu, na pivo mohou bez omezení už i neočkovaní lidé a klidně knajpa může praskat ve švech, jenže na hokej a obecně na sport pořád platí limity. Jako by zimní stadiony teď byly nejnebezpečnějším místem v Česku. A protože až do tohoto víkendu měl fotbal pauzu, je hokej tím nejvíc postiženým odvětvím u nás.

Je to pro mě záhada a zároveň cosi nepochopitelného, proč diváci stále na stadiony nesmí. Profesionální hokej se bez nich nedá dělat a škodí to celému hokejovému prostředí. Jen pro srovnání: Kdyby zdravotní systém šel stejnou cestou, lidé do něj skrz pojištění nepřispívali, jak dlouho by bez peněz vydržel? To stejné platí i v hokeji, který nemůže přežít, pokud diváky v dohledné době politici nepustí na stadiony.

Co je ale pro mě smutným překvapením, jak je momentálně neviditelný šéf Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser. Vůbec nechápu, že nikde veřejně nevystupuje. Nevidím ho v televizi, neslyším v rozhlase, nečtu si jeho názory v novinách, kde by bil na poplach a šel za vládními úředníky, že už se to dál vydržet nedá. Jasně, teď se sice objevila neurčitá zpráva, že možná k nějakému uvolnění dojde, ale...

Trochu mi to připomíná lockdownovou situaci z loňského jara, kdy děti nemohly sportovat a Milan Hnilička, Neusserův předchůdce v čele NSA, tak nic neřekl a byl z něj neviditelný úředník. A to je ta největší chyba. Teď by přece měl šéf NSA bránit sport - profesionální i amatérský. Měl by křičet. U něj je ale ticho po pěšině.

Jestli někdo pana Neussera viděl, ať mi zavolá, protože já ho nikde nezaznamenal. Podle mě ten člověk zmizel z planety. Ale možná toho má nad hlavu, protože teď přece ve velkém staví zimní stadiony, budují sportoviště pro Martinu Sáblíkovou, a tak jim asi na to, aby se podívali, že lidé nemohou na hokej, nezbývá čas.

Jenže ono by bylo celkem fajn, kdyby někdo zvednul zadek, šel na vládu a na rovinu řekl pravdu: Pusťte už lidi na hokej, protože jinak kluby zkrachují. Bankrot přece nikde nemůže chtít. Profesionální sport včetně hokeje je vázaný na to, že do něj lidi přinesou peníze. A když se bude dařit profesionálním extraligovým klubům, tak z toho budou těžit i mládežnické oddíly, protože ten systém je provázaný.

Ale není to jen Neusserova chyba. Silnou vůdčí osobnost, která bude tlouct na vrata a křičet, že to takto dál nejde, marně hledám i v hokeji. Nikoho nevidím ani na svazu či APK. Jenže přece tam musí být člověk, který zvedne korouhev a bude bojovat, protože je ujeté, aby na vládu chodili prosit sami majitelé klubů.

Je mi z toho smutno, zvlášť když sleduji NHL či play off NFL a všude tam jsou tisíce až desetitisíce lidí. A my tady marně bojujeme s tisícovkou. Kluby už musí být totálně vyčerpané, tak snad to ještě chvíli přežijí, než se zjeví někdo, kdo divákům konečně otevře brány dokořán.