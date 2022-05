CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Jestli se lidem, co spravují Spartu, něco povedlo, tak to, že z ní udělali partu Praha!

„O Spartě jsem v posledních letech psal a mluvil mnohokrát. Sděloval jsem, kde vidím její problém. Vyzýval jsem nekompetentní lidi v ní, aby odstoupili a byli nahrazeni kompetentními. Už se nechci v tomto opakovat.

Co ale zopakoval chci, je, že lidi, kteří si Spartu koupili, dostali do ruky klenot, vzor. Víte, možná je můj pohled až moc nadnesený, ale já prostě nahlížím na Spartu jako na Real Madrid střední a východní Evropy.

Přijde mi, že lidi, kteří ji spravují, vůbec nevnímají, co znamená být opravdovým sparťanem. Jestli se jim za dobu, co Spartu vlastní, něco povedlo, tak to, že ze Sparty Praha udělali partu Prahu. Čiší na mě, že jsou skupinkou lidí, která se má dobře. A další skupina nemá problém ze sebe udělat loutky. Vytvořili si dohromady partičku a baví se. Fotbal je pro ně úplně něco jiného než pro kovaného sparťana, pro kterého je životním cílem, osudem.

Vždyť fanoušci už jsou rezignovaní. Nevěří, že se Sparta dokáže vrátit tam, kde byla. Chápete vy, od majitele klubu dolů, že doslova a do písmene týráte a trápíte opravdové fanoušky? Uvědomujete si, kolik z nich brečí, jsou smutní, rozčarovaní? Chápete, že škodíte celému českému fotbalu?

Chlubíte se něčím, co před vámi vybudovaly generace výborných hráčů, trenérů, funkcionářů, fanoušků. Vy jste ze Sparty udělali zmiňovanou partu lidí, která podle mě vůbec nepochopila. jaký klenot se jí dostal do ruky. Neví, co znamená historie, tradice Sparty. Nebo si to uvědomujete a děláte všechno naschvál. Protože pokud by někdo přišel do podobného klubu a dostal za úkol zdegradovat ho do bezvýznamnosti, tak se mu to asi nepovede líp.

Žasnu, kolik lidí na ředitelských pozicích, bývalých trenérů, se buší do hrudníku, jací jsou sparťani, přitom byli a jsou ze sebe ochotni udělat loutkoherce. Obhajují neobhajitelné, vysvětlují nevysvětlitelné. A všichni se zaštiťují slovem Sparta.

Konkrétní být nechci, jména ať si dosadí každý sám. Když jsem se s řadou z nich bavil, říkal jsem jim, že jsou sice sparťani, ale až na čtvrtém místě. Na prvním místě jsou gážisty, kteří si spočetli, že být ve Spartě je prima džob, že jim na konta skáčou zajímavé částky.

Pondělní odvolání trenéra Pavla Vrby s problémy Sparty vůbec nesouvisí. Byl asi třicátým trenérem Sparty za poslední roky, na Letnou dorazí v létě snad tisící hráč za tuto dobu. Z českého klenotu se bohužel stala pokusná laboratoř.

Když vezmu Plzeň, kde vládne Adolf Šádek. Neexistuje žádná kolektivní zodpovědnost, žádná parta Plzeň. Jde o naprosto tvrdě řízený klub, který dělá fotbal čtyřiadvacet hodin denně. Ale pozor, český fotbal, a po česku. Ale dělá. Titul v Plzni třikrát získal Pavel Vrba, ale získal ho také Miroslav Koubek, Karel Krejčí, měl by ho i Roman Pivarník. Teď ho možná udělá i Michal Bílek. Je to tedy řízený klub.