CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Slavii za Feyenoord blahopřeju! Ale nezapomínejme, že Konferenční liga je evropská ČFL

„Fanoušky musel zahřát čtvrteční zápas Slavie na Feyenoordu. Byl dramatický, padlo šest gólů, hrálo se ve skvělé atmosféře. Řídil ho tedy divný rozhodčí, který uznal Slavii gól, který platit neměl, po přestávce přehmat kompenzoval. Je nesmírně cenné, že slávisti řešili fotbal, nic jiného. A bylo to vidět. Zápas byl celkově strhující. I proto, že chtěli hrát oba.

Holanďani jiný fotbal nehrají, na hřišti si to s vámi jdou vždycky rozdat. Což Slavii může vyhovovat. Naopak si myslím, že ji čeká daleko složitější utkání doma. Když to shrnu, její výkon si mi hodně líbil, blahopřeju jí. Ale prosím, nezapomínejme, že Konferenční liga je evropská ČFL.

Pozor, tohle není nic proti Plzni, tenhle styl fotbalu se mi nelíbí obecně. Nemám problém říct toto o Plzni, ale stejně tak i o Atlétiku. Je to prostě k nekoukání, k ničemu. Jen tedy s rozdílem, že Atlético je každý rok v Lize mistrů, za posledních osm let dvě finále, a je úřadujícím mistrem Španělska.

Proč se o tom bavím? Musíme pochopit, co si už dávno uvědomili Nizozemci. Že z pozice malé země, malé ligy, musíme nabídnout ultraatraktivní show. Anglická, německá, španělská, francouzská nebo italská liga jsou zavedené soutěže. Mají vyprodané stadiony, zápasy mají neskutečnou společenskou úroveň. Lidi tam přijdou i na horší utkání.

V Česku protě musíme zaujmout, jako se to daří dlouhodobě Holanďanům. Aby co nejvíc zápasů končilo výsledkem, jako byl ten v Rotterdamu. Uvedu na příkladu rozdílu mezi velkou a malou firmou. Pokud chtějí malé firmy přežít, musejí se vyznačovat ohromnou inovací, flexibilitou, využívat nejšpičkovější metody. Nikdy totiž nemůžou mít výhodu z obratu, velkosti, rozsahu.To samé se děje na fotbalové úrovni. Česko, malá země, nemůže konkurovat ekonomikou, počtem fotbalistů. Proto musí by mělo být flexibilní, inovativní, učit se od nejlepších, s námi srovnatelných (Portugalsko, Holandsko).