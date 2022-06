CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Vy, co kritizujete Hancka, zbláznili jste se? Dávide, ode mě máš jedničku podtrženou!

„Krev se ve mně vařila, když jsem si přečetl, jak na Slovensku kritizují stopera Sparty Dávida Hancka. Kvůli tomu, že upřednostnil být u porodu manželky před zápasy slovenské reprezentace.

Dávide, vůbec nic neřeš, užívej si miminka, starej se o svoji ženu! Kolikrát budeš v životě u porodu, kolikrát se ti narodí dítě? Jestli jsi byl na srazu národního týmu nebo ne, nemá s profesionalismem vůbec nic společného. Narození dítěte je v životě lidském úžasná událost, nad kterou fotbal není ani náhodou. Dávide, tleskám ti, ode mě máš jedničku podtrženou. Tečka.

A vy, kteří ho kritizujete, zbláznili jste se? Pomátli jste se? Víte, ať chcete nebo ne, z pohledu fanoušků právě těmito reakcemi berete z fotbalu lidství, člověčenství. Tohle je právě to pomatenství, odtržení života od fotbalu. Na prvním místě jste přece lidmi, až potom fotbalisty.

Fotbal jako každý jiný sport rozhodně není nad člověčenstvím. Naopak je úžasné, že je jeho součástí. Jedno bez druhého nemá význam. Hraje se pro lidi. Devadesát procent lidí, kterým se fotbal líbí, se jím chtějí bavit. Aniž by měli páru, jak probíhaly tréninky v týdnu. To je stejné, jako když jdete do divadla. Také neřešíte, co dělá zvukař, osvětlovač, jak probíhají zkoušky. Ale při představení na vás najednou dýchne lidství.

Dávidu Hanckovi proto máme pogratulovat a vzkázat mu, aby byl doma a užíval si miminka. A ne, že ho budeme buzerovat. Tohle je naprosté nepochopení role fotbalu a sportu obecně. Právě jeho vytržení z reality, ze společnosti, je důvod, proč fotbal v Česku a na Slovensku přestává lidi zajímat.

Dávid Hancko a Kristýna Plíšková přivítali na světě syna Adama.

Fotbal je úžasným fenoménem. Ale jakmile si fotbalista začne myslet, že nad něj není, nebo ti, co dělají fotbal, si začnou dělat nároky na podporu od státu, je to cesta do pekla. Ptám se: Jaké má vůbec fotbal právo, aby natahoval ruku a chtěl po městech, krajích, vládě peníze? Na první místě má ukázat, že je schopný uživit se sám, že chce společnosti něčím přispět. Pokud společnost rozhodne - ano má to pro nás význam (kulturní, tělovýchovný, zdravotní) - potom fotbal podpoří. Ale vyprávění si, že podpora není taková, kde k tomu bere fotbal právo?

Vezměte si, jaká je věrohodnost první ligy, co se děje v nižších soutěžích. Nebo poslední dvě valné hromady... Fotbal musí sám ukázat, že si zaslouží podporu. První krok, který by měl udělat, je, udělat ze sebe věrohodný podnik. Jsem alergický na názory: tohle nejde, to je utopie, nedokážeš to, nemáš hráče. Lidem, kteří mají energii, chci vzkázat, že to jde. Jen je třeba neřešit, jestli něco dokážu nebo nedokážu, ale výhradně to, jestli věci dělat chci nebo nechci. Buď je dělat naplno nebo vůbec.

Známý herec Arnold Schwarzenegger kdysi uvedl: Nikdy nemám plán B. Jen plán A, a za ním si jdu. Víte, kolikrát v životě jsem prohrál a kolik jsem natočil špatných filmů? Ale nikdy jsem nedělal věci napůl.

Právě tohle je důvod, proč F-evoluce dopadá tak, jak dopadá. Má totiž otevřená zadní vrátka, neumí nazvat věci pravými jmény. I kvůli tomu jsem před časem odmítl její nabídku. Reagoval jsem tehdy takto: Víte, myšlenky, kromě křídel, potřebují hlavě dobrý podvozek. Já z vás necítím drajv, energii, ale spekulaci, že do toho nejdete naplno. I za cenu, že nabouráte..."