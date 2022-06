CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Čeští hráči, až vám někdo řekne, že na soupeře nemáte, dejte mu facku!

Nechme však stranou kreativnost, pro naše české potřeby bude stačit, pokud budeme konstruktivní. A to i současný národní tým naučit lze. Co přesně znamená být konstruktivní? Třeba když odebírám balon, tak nikoli faulem, skluzem, ale tak, že soupeře předskočím. A pokud míč získám, nepřihraju ho do strany nebo dozadu, ale na nejbližšího spoluhráče kolmo dopředu. Tudíž se pokouším něco stavět. Abyste ale mohli být konstruktivní, musí se hráči při zisku míče nabízet.

Naučit mužstvo, aby bylo konstruktivní, na to stačí týden. Garantuju vám, že jsem tohle naučil do příštího mistráku každý nový tým. Důležité je, že všechny toto baví. Ale musí to jet na podvozku: CHCI VYRÁT, BÝT KONSTRUKTIVNÍ. Jinak to nemá smysl. Konstruktivně tedy můžete útočit (viz Guardiola) i konstruktivně bránit (viz Mourinho, Simeone). Ale pořád je to položeno na vzorci chování JDEME VYHRÁT.