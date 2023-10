ECHO BUNDESLIGY: O šlágru, Alonsovi do Realu i tragédii jménem Schalke

„Bayern remizoval na Lipsku 2:2, viděli jsme dva rozdílné poločasy. Potvrzuje se, že chování obránců Bayernu není dobré. První gól dostali po autovém vhazování, při druhém to byla chyba brankáře. Celkově mají pomalejší reakce na náběhy hráčů. Bayernu pomohla poločasová střídání a příchod Tela s Guerreirem, pak měli štěstí při prvním gólu z penalty.

Pro Lipsko nešťastný moment, hráč ve zdi trefil míč loktem, zasahoval VAR. Trestnému kopu předcházel faul na Harryho Kanea, který nevím, jestli by se pískal, pokud by to nebyl Kane. Spolehnout se pak dá rozhodně na Leroye Saného. Ukazuje vynikající formu, takhle stabilní ji snad v kariéře ještě neměl.

Duel měl ještě jeden zajímavý podtext, když byl den před utkáním odvolán sportovní ředitel Lipska Max Eberl, jenž má mít namířeno do Bayernu. Byl hlavním kandidátem už po konci Hasana Salihamidžiče, protože je s Bayernem spojený, hrál tam v mládeži a odkopal stejně jako já jeden zápas za Áčko. Spekuluje se, jestli by musel Bayern zaplatit nějakou částku, uvidíme. Bavorský celek má také mnoho zraněných a nedostatek hráčů v obraně, takže do tréninku naskočil od léta volný Jerome Boateng. Vypadá to, že podepíše smlouvu minimálně do konce sezony.

Když už jsme u těch přesunů, Španělé přišli s tím, že by měl kouč Leverkusenu Xabi Alonso nahradit po sezoně Carla Ancelottiho v Realu Madrid. Zatím myslím, že se vše řeší v rozumné míře, před chvílí začala sezona. Leverkusen je stále lepší a lepší, vede ligu. Samozřejmě, pokud dostanete jako Španěl a bývalý hráč Realu takovou nabídku, nebylo by asi co řešit. Kluby by se zřejmě domluvily.

Alonso na mě působí strašně sympatickým a skromným dojmem, přenáší na mužstvo klid a zdravé sebevědomí. Člověk nikdy neví, co se stane, třeba Leverkusen udělá titul. V minulosti si ho často prohráli v posledních kolech, teď mají skvělý tým s velkou konkurencí. Je vidět rukopis, vybrali si typologicky vhodné hráče. Věřím, že Alonso zanechá v Leverkusenu úspěch, pak ale jako trenér chcete jít dál, hledat další výzvy a motivaci. Real Madrid je prostě Real Madrid.

První výhru v sezoně má na kontě Mönchengladbach, když uspěl v Bochumi. Už nehrají takový hurá fotbal, určitě změnili něco do defenzivy, protože je hezké dávat hodně gólů, ale s tolika inkasovanými brankami se muselo něco udělat. Výhra je pro ně strašně důležitá, je potřeba ji potvrdit a jít štěstí naproti.

Podívejme se také na start 2. bundesligy. Hamburk je sice na čele, ale prohrál v minulých kolech dva zápasy za sebou, takže oni prostě potřebují náskok. Nemůžete si dovolit takové výpadky, jinak nemůžete mít ambice na postup nebo baráž. Na konci sezony bude rozhodovat každý bod a všichni víme, jak je případný souboj s prvoligovým celkem těžký.

