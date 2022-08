ECHO BUNDESLIGY: Páťovi to nepadá, Hložek je příslib. Musiala? Neskutečná raketa

Bohužel Páťovi Schickovi to tam zatím nepadá, stejně jako jeho spoluhráčům. Bayer bude muset zabrat a nepříznivý začátek sezony totálně změnit. Adam Hložek ještě potřebuje čas, než se v Bundeslize rozkouká. Ale je to příslib. Němečtí komentátoři hodnotili jeho výkon pozitivně. Celkově jsou dvě prohry Leverkusenu zklamáním, ale všechno se teprve rozjíždí.

Alex Král znovu nastoupil za Schalke, které remizovalo s Mönchengladbachem. Snad v základní sestavě zůstane, má kvalitu, aby si pozici udržel. Tým se nově skládá a vše je otázkou komunikace a poznání nových hráčů. Pro Schalke je bod zlatý, naopak pro Gladbach, který by se měl pohybovat do šestého místa, jednoznačně ztráta.

Pavel Kadeřábek pro druhé kolo vypadl ze základní sestavy, ale má na to, aby se vrátil. Je to neskutečný srdcař, který udělá vždy maximum, ať hraje kdekoliv. Proto si ho Němci tak strašně cení, je stálicí bundesligy a vždy se na něj mohou spolehnout.

Bayern Mnichov je zatím stoprocentní a tahounem se stal již třígólový 19letý Jamal Musiala. Úžasný kluk. Konečně začal hrát pravidelně, už loni ukazoval obrovský potenciál. U něj nikdy nevíte, co udělá. Je fantastický v situacích jeden na jednoho, je to neskutečná raketa. Všichni na něj zaslouženě pějí ódy, udělal obrovský progres. Splácí důvěru Juliana Nagelsmanna a i dál nás bude totálně bavit. Navíc ofenzivní sílu jako Bayern nemá žádný bungesligový celek.

Do Lipska se zpět z Chelsea vrátil Timo Werner a hned skóroval. Bude ale ještě potřebovat čas, aby se dostal do německého rytmu. V Anglii nehrál stabilně, to nikomu nepřidá. Ale zejména v domácím prostředí je Werner velice platný. Vždy jsem říkal, že patří do bundesligy, ne do Premier League. V Chelsea ho provázel problém, že se z něj stal neskutečný spalovač šancí. Tím, že se vrátil, opět nastartuje kariéru. Je jen otázkou času, než se znovu rozstřílí."