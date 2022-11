ECHO BUNDESLIGY: Pět hráčů, kteří vrátili lesk Bayernu. Ale také výhružky, co do sportu nepatří

💬 @XabiAlonso: „Das Überwintern in der @EuropaLeague ist sehr wichtig für uns als Mannschaft, für die Fans und den Verein. Wir wollen in der #BayArena weiter international spielen. Morgen werden wir kämpfen, um die Chance in der UEL zu haben.“

🔜 #B04CLU | #UCL | #Bayer04 pic.twitter.com/Lv4YDaXIPp