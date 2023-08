ECHO BUNDESLIGY: Startuje nový ročník! Jak si povedou Češi a kdo zaútočí na Bayern?

„Největší očekávání byla minulou sezonu od Patrika Schicka, ale nebyl zdravotně v pořádku a stále není. Nikdo úplně neví, kdy se v plné formě vrátí na hřiště. Jeho parťák z Leverkusenu Adam Hložek měl úvodní ročník v bundeslize slušný, určitě nezklamal, i když číselně se od něj možná čekalo více. Leverkusen obecně dojel na velmi špatný vstup do soutěže, pro nového hráče je pak strašně těžké se chytit. Teď se pod koučem Xabi Alonsem stabilizovali.

Premiérová sezona čeká v Mönchengladbachu Tomáše Čvančaru, zatím se jeví opravdu dobře. Vždy je dobré, když se útočník uvede gólově a získá si fanoušky na svou stranu. Útočníci jsou měřeni hlavně podle produktivity, takže je důležitý začátek, aby mu to tam padalo a ještě více si zvedl sebevědomí. Myslím, že se prosadí.

Gladbach si prošel obrovskou obměnou, odešli zkušení Lars Stindl nebo Jonas Hofmann. Může to být okysličení, uvidíme. Minulá sezona se moc nepovedla, ambice jsou určitě pohybovat se kolem pohárových příček.

An welchen Moment aus 60 Jahren Bundesliga erinnerst du dich gerne zurück? #Bundesliga60 pic.twitter.com/REQb5BKd7l

Máme také tři gólmany. Jiří Pavlenka je stálicí Brém. Pozici má velmi silnou, fanoušci si ho váží a trenéři mu dávají důvěru. U Tomáše Koubka v Augsburgu a nově Matěje Kováře v Leverkusenu se uvidí. Momentálně nepředpokládám, že by se Kovář dostal před Lukáše Hradeckého do pozice jedničky. Je možné, že trenéři bude v evropských pohárech rotovat, Hradecký má přeci jen ve 33 letech už svůj věk.

Jsem zvědavý, jak se prosadí Václav Černý ve Wolfsburgu, který celkem posílil a má ambice hrát v první pětce. Větší minutáž by mohl dostat mladý Lukáš Ambros, ale musí být trpělivý. Zažil jsem v Bayernu Mnichov sezonu, kdy jsem byl skoro každý zápas v kádru, ale nenastupoval. Super zkušenost, ale pak člověk cítí, že by mohl dostat příležitost. Pokud bude Lukáš makat, šanci určitě dostane a dočká se více startů.

Alex Král se těší s Unionem Berlín na Ligu mistrů. Co jsem koukal, v přípravě naskakoval střídavě. Určitě s ním počítají a nehraje roli, jestli začne hned v základu. Přestup ze Schalke byl pro Alexe krokem kupředu a je jen na něm, jak se prosadí. Stálicí je pak Pavel Kadeřábek v Hoffenheimu, je na něj spoleh. Pokud bude zdravý, bude hrát, nejčastěji na své pozici pravého halfbeka.

Přestupem léta je určitě příchod Harryho Kanea do Bayernu. Po odchodu Lewandowského to bylo téma, tenkrát se přestup nepodařil zrealizovat. Bayernu teklo do bot, protože sice nějakým způsobem udělali titul, ale každý ví, že až v posledním kole. Navíc k tomu velké trápení a rošády s trenéry. V hodně zápasech Ligy mistrů hrotový útočník jasně chyběl.