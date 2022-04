GLOSA: Boleslav v semifinále došla na hranu svých možností. Čtvrté místo nemusí brát jako zklamání

Tentokrát boleslavský tým v sérii s obhájcem titulu došel na hranu svých schopností i sil, vlastně celé semifinále tahal za kratší konec. Trenér Radim Rulík si byl dobře vědom, že jeho svěřenci odehráli v play off 14 utkání během 29 dnů, když říkal: „Měli jsme daleko náročnější program než Třinec a myslím si, že v sérii nás to tam, kde se to lámalo, doběhlo."