Byla to jízda, řekl k účasti Mladé Boleslavi v semifinále Kelemen, jenž míří do NHL

Hokejový útočník Miloš Kelemen se výrazně podepsal pod postup Mladé Boleslavi do semifinále play off extraligy, když ve 14 zápasech nastřílel devět branek a přidal tři asistence. Slovenský reprezentant by však v létě měl Bruslaře opustit, podle informací iDNES.cz se domluvil na dvouleté smlouvě s Arizonou a v příští sezoně se pokusí prosadit do NHL.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Miloši Kelemenovi z Mladé Boleslavi se v extraligovém play off střelecky extrémně dařilo.Foto : Radek Petrášek, ČTK

