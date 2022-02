GLOSA: Kód Alamo. Satoranského čekají v Texasu týdny pravdy

Nejlepší český basketbalista má mít v texaských kulisách pár měsíců na to, aby ukázal, že se o svoje místo v NBA ještě porve. Poolympijská štace v New Orleans totiž skončila pro třicetiletého rozehrávače rozčarováním.

U Pelicans nenašel Satoranský pochopení, ani dostatek příležitostí. Výsledkem bylo vysedávání na lavičce a slabé statistiky (2,8 bodů, 2,0 doskoku, 2,4 asistence), které připomínaly nováčkovskou sezonu ve Washingtonu.

Pak se ale stalo něco, co by mohlo zámořskou kariéru nejlépe honorovaného českého sportovce ještě oživit. A co by patrně potěšilo i doktora Radostu z Kulového blesku.

Satoranský byl nejprve vyměněn do Portlandu, ale ještě než si stihl zamluvit letenku z Louisiany do Oregonu, stěhoval se v rámci dalšího pohybu do San Antonia.

Stejně jako Flieger a Opatrná neměli svatbu na radnici žižkovské, nýbrž nuselské, tak i Satoranský se nakonec nebude hlásit na vrátnici Trail Blazers, ale v AT&T Center, domovské aréně Spurs.

V šesté sezoně v NBA se tak 'kluk z Flory' konečně dostal do klubu, kde by mohl předvést svoji vizi nesobeckého basketu. Indicie, že je San Antonio pro něj tím správným místem, tu totiž nepochybně jsou. Spurs mezi lety 1999-2014 vybojovali pět šampionských titulů pod taktovkou Gregga Popoviche. Třiasedmdesátiletá trenérská legenda je stále ve službě, ale hlavně Satoranského dobře zná a ví, čeho je schopen.

"Češi na mě udělali vynikající dojem. Organizací hry, týmovým pojetím," říkal uznale Popovich, který vedl americké výběry na mistrovství světa 2019 v Číně i na loňské olympiádě v Tokiu.

I když Česko ve vzájemných duelech americkým favoritům podlehlo rozdílem 21 resp. 35 bodů, Satoranského výkony na Popoviche zapůsobily.

Současní Spurs jsou v Západní konferenci NBA pod čarou postupu do play off. S výjimkou Dejounteho Murrayho nemají žádné extra hvězdy a Satoranského styl, v němž si na míč sáhnou všichni, by pro ně mohl být přínosem. Navíc Popovich má z minulosti dobré zkušenosti s dalšími evropskými basketbalisty v čele s Francouzem Tonym Parkerem.

Pak jsou tu ale i významné otazníky.

V první řadě hrozí, že Spurs by Satoranského mohli vyplatit ze smlouvy. Jako to na 99 procent udělají v případě další evropské posily Slovince Gorana Dragiče. Nebo prostě třicátníkovi z Česka nedají potřebné minuty na oživení bídné sezony. A radši budou obehrávat mladší hráče s větší perspektivou.

Po této sezoně české basketbalové jedničce vyprší tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů. Pořád je tu ale jakási šance, že nesledujeme poslední Satoranského týdny v NBA a ještě jednu smlouvu v zámoří podepíše.