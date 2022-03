GLOSA: Linda ve floridské říši divů. Fruhvirtová už dorostla pro největší jeviště

Jsou to tak čtyři roky, co jsme zapředli hovor s jedním trenérem, který tehdy vyjádřil jednohlasné mínění české tenisové komunity. "Fruhvirtovy jsou extraklasa, jaká se jen tak nevidí. Linda má při správném vývoji našlápnuto do první světové desítky. A mladší Brenda to samé," říkal.

Linda Fruhvirtová vypadla v Miami s Badosaovou.Video : sntv

