GLOSA: Lingr je jiný než Sor, jednou může být kapitán Slavie

Lingr prožívá ve vršovickém klubu třetí sezonu, svou pozici neustále zpevňuje, stává se platnějším a důležitějším členem kádru. Příkladem budiž jeho zařazení do rady starších po porážce v Kluži nebo vysvětlení trenéra Jindřicha Trpišovského, proč rodáka z Havířova ve čtvrtek v Prištině nesundal dřív ze hřiště, ačkoliv mu to tolik nešlo. „Je to hráč okamžiku, ve vápně je jako ryba ve vodě. A taky je vítězným typem," pravil Trpišovký.