GLOSA: Malá postavou, ale velká srdcem. Divá Bára bude chybět

Malá postavou, velká srdcem. A strašlivě nepříjemná pro všechny soupeřky. Hrát proti Strýcové bylo pro řadu hráček utrpení, i kvůli způsobu, jakým se jim dokázala dostat pod kůži. Povídala si s rozhodčím, nadávala sama sobě, na protější stranu kurtu vrhala výhrůžné grimasy. Občas byla sama překvapená, co jí lítá z pusy, ostatně památný proslov z pauzy finále turnaje na Štvanici 2010 byl zaznamenán ‚pro budoucí generace‘.

Strýcová byla za všech okolností brutálně upřímná. Žádné okecávačky. Pokud se jí nelíbilo, jak se při finále US Open chovala Serena Williamsová, klidně to řekla na plná ústa, i když si tím pohněvala příznivce americké tenisové královny. Strýcová ale nedělala rozdíly. Když jí Karolína Plíšková přebrala kouče, neváhala se ozvat taky a dštila síru.

Češi si Strýcovou nejvíc oblíbili v zápasech Fed Cupu, kde se podepsala pod šest triumfů. Když ji kapitán Petr Pála ve finále 2016 ve Francii poslal v neděli za stavu 1:2 jako žolíka do dvouhry, bylo na Strýcové už při nástupu na kurt vidět, že jde svoji soupeřku rozcupovat na hadry. Což se také stalo. Že pak za pár minut naskočí i do rozhodující čtyřhry, brala jako povinnost. To byl velký majstrštyk!