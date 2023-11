GLOSA: Neuvěřitelný zkrat. Dýchánek reprezentantů přebíjí vše kolem týmu. Přemýšleli nad následky?

Jako by měla reprezentace problémů málo. S postupem na kontinentální šampionát se pachtí, jistotu ve velice hratelné skupině nemá ani před posledním utkáním. Probírá se neúčast záložníka Antonína Baráka z italské Fiorentiny, nominace a dodatečné povolání některých hráčů, pozice trenéra Jaroslava Šilhavého. Nejčerstvější aféra ale všechno přebíjí. V situaci a ve stavu, čím vším si elitní výběr země prochází, působí neuvěřitelně. Je to bez jakéhokoliv přehánění skandál.

Dovedu pochopit, že tlak na tým je obrovský. Zkusit vypnout a vyčistit hlavu je určitě dobrý lék. Ale musí to jít nějakým normálním způsobem. Vyrazit popíjet do vyhlášeného podniku v centru stotisícového města je neskutečně hloupý nápad. Riziko, že se tohle provalí, je skoro stoprocentní. Přemýšleli dotyční tři nad následky? Evidentně vůbec.

Hříšnici Coufal, Brabec a Kuchta se omluvili týmu. Udělali chybu, mrzí nás to všechny, reaguje kapitán Tomáš SoučekVideo : FAČR

Mohl s tím Šilhavého štáb něco dělat? Těžko říct. Možná ano, ale asi je nesmysl, aby někdo hlídkoval na chodbách hotelu. V týmu by měla panovat důvěra. Všichni vědí, o co se hraje. Na to, předpokládám, Šilhavý spoléhal. „Nechodíme hráčům ve dvaadvacet hodin zhasínat světla. Ale ano, cítím, že zodpovědnost na tom mám,“ reagoval například reprezentační manažer Tomáš Pešír. Tahle akce tří hráčů, již hráli v pátek v Polsku v základní sestavě, o atmosféře a stavu mužstva taky něco vypovídá. Hráči důvěru trenérů a celého realizačního týmu zklamali.