GLOSA: Olomouc je pro Chytila malá. Měl by se posunout dál

Fotogalerie +5

Názory na to se různí. „Všem talentovaným klukům jen prospěje, když se dostanou do kvalitnějších týmů či soutěží. Pro nás je to také plus, budou srovnanější s Evropou a připravenější," trefně naznačil po duelu s Faeřany, jakým směrem by se Chytil měl ubírat, trenér českého nároďáku Jaroslav Šilhavý.

„Byl fantastický. Trefit se při debutu třikrát za 23 minut je nádherné. Zda by se měl posunout jinam, dál? Nevím. Je to pro jiné, aby o tom diskutovali. Já mu přeji, aby dával góly každý zápas, ale ve fotbale se nikdy neví," prohlásil ve středu Chytilův spoluhráč z reprezentace a záložník nizozemského Twente Enschede Václav Černý.

Zářivou budoucnost třiadvacetiletému hráči předpovídá bývalý reprezentační stoper, jedna z ikon Sigmy, Tomáš Ujfaluši. „Zažil jsem ho u dvacítky. Nebyl rozehraný po zranění kolene a teprve se do toho dostával. Teď je však ve skvělé formě. Překvapuje mě, jak umí podržet balon, vystřelit, jak je na svůj věk chytrý, vyspělý," říká borec, který si zahrál ligy v Itálii, Španělsku a Turecku. Odchod v zimě mu ale nedoporučuje. „Já bych byl pro, aby stoprocentně dohrál sezonu v Olomouci. Otázkou totiž je, kam by měly jeho kroky směřovat. Je potřeba to důkladně zvážit a neunáhlit se. Musí to dávat smysl. Plzeň, Sparta, Slavia mají útočníků hodně. Třeba kouč Slavie Jindřich Trpišovský to ale dělá s rozvahou, nenechává hráče sedět," poodkrývá možné příští Chytilovo působiště Ujfaluši.