Šilhavý: Z Faeřanů máme stále respekt. Chytil do většího klubu? Pro nás jen plus

Fotogalerie +5

Co říkáte na výkon útočníka Mojmíra Chytila, který jako první fotbalista od rozdělení federací vstřelil při debutu za seniorskou reprezentaci hattrick?

Povedlo se mu to. Je v historii i Československa hodně málo hráčů, kteří se třikrát trefí při své premiéře. Přispěl k našemu výkonu, zapadlo to tam včetně dalších kluků, kteří nastoupili později. Určitě se neztratili.

🇨🇿🇫🇴 Utkání v 𝑶𝒍𝒐𝒎𝒐𝒖𝒄𝒊 právě skončilo. Nad Faerskými ostrovy vítězíme o pět branek ✊🦁#hrdilvi pic.twitter.com/X6EMwidYa8 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 16, 2022

Chtěl byste jako kouč reprezentace, aby co nejdříve povýšil do většího klubu, než je Olomouc?

Všem talentovaným klukům jen prospěje, když se dostanou do kvalitnějších týmů či soutěží. Pro nás je to také plus, budou srovnanější s Evropou a připravenější.

Kdy jste měl jasno, že nasadíte do základu právě Chytila?

Nebylo to úplně jednoznačné, ale po tréninkách to tak vykrystalizovalo. Máme na hrotu ještě Tomáše Pekharta. I vzhledem k dalšímu utkání jsme se rozhodli pro Mojmíra, že začne doma. Asi nebude naštvaný, když se mu to tak povedlo.

Znamená to tedy, že v sobotu v Turecku půjde od první minuty Tomáš Pekhart?

Může být (smích).

Nebyl jste až překvapen, jak šlo po problémech s nominací nakonec všechno celkem hladce?

Špatný začátek, skvělý konec. Tak bych nazval celý průběh. Přes to všechno dopadlo utkání výborně, kluci hráli s chutí a nasazením. To, co jsme slibovali na tiskové konferenci a akci minulý týden, jsme splnili. Možná jsme tím nalákali i diváky. Pět gólů je hodně, hra měla náboj a energii.

Zamotala vám výhra hlavu pro skládání sestavy na klání s Tureckem?

Pro duel s Faerskými ostrovy jsme nechali stálou osu a doplnili ji dvěma nováčky Mojmírem Chytilem a Janem Navrátilem. Postupně jsme přidávali další, někdo dostal menší minutáž a tyto hráče použijeme zase v sobotu, kdy nás čeká silnější soupeř. Sestava bude záležet i na zdravotním stavu.

Faerským ostrovům Česko ještě nikdy předtím nedalo více než dva góly. Chtěli jste si neustálým tlakem a dalšími trefami sjednat větší respekt pro kvalifikaci o EURO, kde národní tým čeká stejný soupeř?

To bych úplně neřekl. Tým chtěl hrát, zvítězit, přistoupili jsme k tomu skvěle. Faeřané naposledy porazili Turecko 2:1, posledních pět utkání neprohráli. Jsou houževnatým týmem, po našem třetím gólu to zazdili, přidali dalšího obránce a čekali na protiútoky. Zápas v kvalifikaci, zejména u nich, nebude vůbec jednoduchý. Hrají na umělé trávě, hodně hráčů má přes 190 centimetrů, takže ze standardek jsou nebezpeční. Rozhodně je nepodceňujeme, byť jsme je teď zdolali 5:0. Respekt tam stále je.

Vše vypadá ideálně, byl ale v utkání aspekt, který se vám nelíbil a je potřeba přidat?

Nechci kritizovat. Nemohu říct, že vše bylo ok, ale věci vyplynuly z toho, že z půlky jsme měli tým plný nováčků. Večer zaslouží pochvalu všichni.

Jan Vaník (1920), Antonín Janda-Očko (1920), Ladislav Šimůnek (1938), Josef Bican (1938), Jiří Feureisl (1956) a Mojmír Chytil (2022) zaznamenali hattrick ve svém reprezentačním debutu. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) November 16, 2022

Spekulovalo se, kolik dorazí diváků. Na Andrův stadion si jich nakonec našlo cestu přes 10 tisíc, včetně mnoha dětí. Co na kulisu říkáte?

Skvělá, mexické vlny na konci zápasu jsme hodně dlouho nezažili. Jsem rád, že se celá akce povedla. Lidé byli bezvadní. Utkání bylo příjemné, vyšlo to. Těší mě, že jsme se prezentovali takovým výsledkem.

Nechtěl byste zde hrát častěji? Třeba zmíněnou kvalifikaci o EURO.