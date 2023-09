GLOSA: Případ Tanko ukázal na díru v regulích a trenér Bohemians načrtl scénář, o který fotbal nesmí stát

Takový příběh se stává málokdy: hráč se během rozcvičky oficiálně zraní, pak se upraví zápis a z člena základní sestavy se stane náhradník. Co kdyby se náhodou v zápase hodil? Na posledních 20 minut za stavu 0:1 naběhne na plac a nahraje na remízový gól. Není to sci-fi, přesně takhle to měl Tanko, jenž podle ostravského trenéra Pavla Hapala nastoupil po obstřiku pochroumaného kotníku.

Například na mistrovství světa by to bylo tabu. Nejen v soutěžích FIFA to funguje tak, že kdo se na rozcvičce zraní nebo zjistí, že to v zápase třeba kvůli nachlazení nepůjde, nemůže do utkání zasáhnout už ani jako náhradník. Může si jít sednout na lavičku za parťáky, ale nesmí hrát.

Tohle pravidlo v první řadě chrání hráče. Zdraví je víc než fotbal, byť můžete kopání do míče milovat jako nic jiného na světě. Jen Tanko a kluboví lékaři vědí, jak jeho kotník vypadal den po zápase.

Přesná definice toho, že hráč zraněný před výkopem už nemůže jít do zápasu ani jako náhradník, v českých regulích chybí. Znalce poměrů to vlastně ani nepřekvapí: ve třetí lize se objevují podezření na fixlování s výsledky kvůli nekalým sázkám a po procesní chybě se musel opakovat poslední los MOL Cupu. Zdejší fotbal, který se dokázal odstřihnout od dlouhé éry všemocného kmotra Romana Berbra, smrští kauz a kauziček z nové sezony zbytečně riskuje vypuknutí „blbé nálady“ ve chvíli, kdy na ligu chodí nejvíc fanoušků za posledního čtvrt století.

Aféra Tanko nejspíš brzy vyšumí a zůstane bez následků. Na kontumaci to podle všeho nebude, Baník jen využil existující díru v pravidlech. Tenhle případ ovšem ukázal, že je nutné ji co nejdřív zacelit. Kromě ochrany zdraví hráčů se nabízí i hořká představa neférového čachrování se sestavou na poslední chvíli. Akurátně to shrnul Jaroslav Veselý, kouč Bohemians: „Pokud je to takhle správně, dělejme to všichni. Budeme kalkulovat se sestavou a měnit zápisy těsně před utkáním, hráči se nám budou zraňovat, zázračně uzdravovat a naskakovat do zápasu ve chvíli, kdy to bude potřeba.“