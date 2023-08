GLOSA: Progres obrany Plzně. Jenže ty penalty…

Plzeň už to stálo body s Hradem Králové či Teplicemi a nutno říct, že nebýt inkasovaného gólu v Kostanaji, určitě by se Západočechům dýchalo lépe. Přeci jen přivést si do domácí odvety dvougólový náskok by bylo příjemnější. Jenže kazašský celek se díky vstřelené brance dostal pro zbytečně znovu do hry.