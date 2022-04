GLOSA: Pulkrab do Slavie? Risk. Poslední třaskavé příchody varují

Typologicky by měl sešívaným co nabídnout. Důrazného útočníka se slušnou orientací v pokutovém území Slavia zejména v zápasech české ligy potřebuje. Ostatně touhle pozicí se na startu jara intenzivně zabývala a dokonce uvažovala o návratu své stále aktivní legendy, jenže možný přesun Milana Škody z Mladé Boleslavi do Edenu nakonec brzy utnulo jeho zranění.

Místo v sestavě by ale Pulkrab určitě neměl zaručené, i když s ním má Trpišovský dobrou zkušenost z Liberce. V útoku červenobílých figuruje Yira Sor, jemuž sedí zejména utkání v evropských pohárech. Větší prostor si vydobývá talentovaný Daniel Fila, v němž vidí v Edenu obří budoucnost, a i vzhledem k jeho vysoké pořizovací ceně z Mladé Boleslavi by měl dostávat důležitější roli. Je tu neúnavný pracant Stanislav Tecl, alternativními variantami jsou Ivan Schranz či Ondřej Lingr.

Pulkrab by dodal novou možnost, pracovitostí by se do slávistického stylu hodil, ale jeho limitem by byla relativně častá zranění. Pak je otázkou, jak by se ve světle velkých nároků po třaskavém přesunu vyrovnal s tlakem, který by jeho i trenérský kolektiv zákonitě obklopil.