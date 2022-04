Divoký závěr poločasu. Feyenoord se vztekal, Trpišovský byl nechtěně aktivní a běžel situaci uklidnit

Domácí tenhle verdikt těžko vydýchávali, do poločasu si ještě snažili vymodlit penaltu, ale neuspěli. Po skončení první půle pak někteří hráči Feyenoordu obklopili rozhodčího, stěžovali si. Pak se přidal i Olayinka a celá rozprava vygradovala v melu jako na vesnici. Lidé z obou laviček se seběhli do jednoho velkého hroznu, strkali se, odtahovali.

Aktivní byl i Trpišovský. „Ale aktivní jsem být nechtěl, spíš jsem to tam chtěl uklidnit," culil se slávistický stratég. „Bylo tam klubko hráčů, chumel se začal zvětšovat, kumulovalo se to tam. Měli jsme tam hráče, kteří byli v karetním ohrožení, nechtěl jsem, aby kartu dostali. Když ji dostane někdo z nás z realizáku, je to jedno. Petera (Olayinku) někdo držel pod krkem, chtěl jsem se do té situace vstoupit, hráče oddělit. Pak se to uklidnilo," vylíčil divoký moment Trpišovský.