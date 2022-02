GLOSA: Sparta prošla všemi třemi soutěžemi, z Evropy se bez fanfár vypařila

Cesta kolem Evropy za jednu sezonu. Sparta se v ní představila ve všech třech pohárových soutěžích. Po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů s Monakem přešla do skupiny Evropské ligy, kde obsadila ve skupině 3. místo za Lyonem a Glasgow Rangers a před Bröndby Kodaň.

Až do minulého ročníku by tak zimu nepřežila a skončila. Díky novince se však ještě přesunula do nově založeného poháru číslo tři, po pěti letech si zase zahrála i na jaře a odbyla si premiéru v Konferenční lize.