GLOSA: Stříbrná dvacítka ukázala cestu. Hráči ale dozrávají v cizině

Byl to kouč s asistenty, kdo přiměl hráče, aby věřili systému, nic neošidili a odmakali trénink úplně stejně jako zápas. Vyždímali se na ledě pokaždé a neslo to efekt.

Perfektně před ním fungovala obrana, v níž se potkali nadstandardní beci. U Jiříčka a Svozila se to možná čekalo, u Špačka či Hamary už daleko méně. Navíc se jen alibisticky nezbavovali puku, měli odvahu hrát a tvořit. Podporovali ofenzivní choutky, i to je věc dříve u dvacítky nevídaná.

Hokejově dozrávají jinde než doma a neodejít do ciziny, tak by nebyli takovými hráči, jakými se předvedli v Halifaxu. Je to výzva do tuzemských luhů a hájů, taky u nás budujme konkurenci a koncentrujme talent.