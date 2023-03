GLOSA: Svobodova medvědí služba. Ale proč od sportovců čekat, že budou jednotní?

I Svobodou vzývané krédo, že by politika do sportu neměla patřit, je už dávno neuskutečnitelným ideálem. Sport není a nemůže být činností izolovanou od ostatních vlivů, současné diskuze o tom, zda Rusové a Bělorusové smějí sportovat na mezinárodní scéně, jsou ostatně rovněž politickým tématem.

Velká část oslovených českých sportovců se k němu nechce veřejně vyjadřovat. Ať už se odvolávají na to, že jako zaměstnanci rezortního centra nesmějí, nebo si to nechtějí rozházet u žádné části polarizované veřejnosti, nebo jim je to zkrátka šumák.