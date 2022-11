GLOSA: Sympatické Slovácko. V Evropě se mu zalíbilo, má na to se do pohárů vrátit

Smolnou domácí prohrou s Kolínem nad Rýnem pozbyli fotbalisté Slovácka už minulý týden naději na postup do play off Konferenční ligy, ale i tak se na závěr skupinové fáze soutěže poprali na stadionu Partizanu Bělehrad ze všech sil o co nejlepší výsledek. Hradišťští, jimž motivace očividně nechyběla, dokázali v srbské metropoli smazat jednobrankové manko a po sympatickém výkonu se rozloučili cennou remízou 1:1. A to v závěru sahali dokonce po vítězství.

Foto: Sport.cz s využitím Reuters Fotbalisté Slovácka se radují z brankyFoto : Sport.cz s využitím Reuters

Článek Za to, jak Slovácko zvládlo premiérovou účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů, je nutno Slovácko pochválit. Ve skupině sice skončilo s pěti body poslední, avšak ve všech zápasech drželo s kvalitními týmy, které toho mají v Evropě odehráno mnohonásobně víc, herně krok. Fotbalisté z nejmenšího města domácí ligové soutěže mohou jen litovat, že hned na úvod nedotáhli do vítězného konce před svými fandy skvěle rozehraný duel s Partizanem. A v hlavách mají určitě i domácí střetnutí s německým Kolínem, v němž se proti nim kopaly dvě sporné penalty. Především v těchto dvou utkáních se zřejmě rozhodlo, že Hradišťští už nemohli ve čtvrtek usilovat o postup. A asi není sporu o tom, že se sudí v klíčových momentech občas přiklonili na stranu mnohem známějších velkoklubů z Německa či Francie. Konferenční liga Tomič parťákovi vyrovnávací gól přeje. Měli jsme v Bělehradě k vítězství blíž, je přesvědčený O to víc lze účinkování týmu z Uherského Hradiště v Konferenční lize hodnotit pozitivně. Slovácko už teď není na evropské scéně zdaleka neznámým pojmem. Hráči i vedení klubu, jehož hlavní ambicí bylo ještě donedávna prožít klidnou sezonu bez sestupových starostí v domácí lize, se přitom učili zvykat si na podstatně vyšší level za pochodu. Už jen zorganizovat tak významné zápasy na hradišťském stadionu bylo obrovsky náročné. Přesto se Slovácku v Evropě očividně zalíbilo. Bezprostředně po posledním domácím duelu s Kolínem nad Rýnem i nyní po zápase v Bělehradě zaznívalo přání dostat se do evropského poháru co nejdřív znovu a zužitkovat nabyté zkušenosti. A je reálné, že se to moravskému mužstvu může podařit, byť i vzhledem k nabitému programu nerozehrálo nový ročník elitní tuzemské soutěže zrovna excelentně. Po čtrnáctém kole figuruje se šestnácti body až na dvanácté příčce. Odložené utkání na Spartě má ovšem k dobru. Foto: Marko Djurica, Reuters Fotbalisté Slovácka se radují z vyrovnávací brankyFoto : Marko Djurica, Reuters Rozdíly v tabulce nejsou nijak výrazné. Hradišťští se odteď už mohou soustředit výhradně na ligu a domácí pohár. V silách týmu je určitě vrátit se postupně do horních pater tabulky, kde se vyhřívali v uplynulých dvou sezonách. A ve hře jsou i v MOL Cupu, v němž obhajují loňský triumf. Osmifinálový los jim přál, v souboji s Mladou Boleslaví budou mít výhodu domácího prostředí. Pro Slovácko je navíc velmi dobrou zprávou, že se podle všech indicií chystá v klubu prodloužit smlouvu náročný kouč Martin Svědík, jenž je mnohými označován za hlavního strůjce výkonnostního vzestupu mužstva. Dosavadní kontrakt mu vyprší v polovině příštího roku, ale i to, že se chystá v zimě rozšířit svůj realizační tým, napovídá, že bude u hradišťských fotbalistů i potom pokračovat. Kontinuita by tak zůstala ku prospěchu úspěšné budoucnosti týmu zachována. Vždyť trenér, který působí v klubu už čtyři roky, zná dopodrobna veškeré herní a povahové přednosti i nedostatky jednotlivých hráčů, a ti zase velmi dobře vědí, co oni mohou čekat od něj. Konferenční liga Důstojná tečka. Mohli jsme v Bělehradě i vyhrát, lituje trenér Slovácka zahozených šancí

