Tomič parťákovi vyrovnávací gól přeje. Měli jsme v Bělehradě k vítězství blíž, je přesvědčený

„Nebylo to vědomé. Byla to prudká rána, která mně lízla chrániče. Balon trochu změnil směr," líčil Mihálik, který netajil radost z důležité trefy. „Mrzí mě ale, že jsem předtím neproměnil svoji první šanci. Chystal jsem se uklidit centrovaný míč do branky, ale nakonec jsem ho bohužel ani netrefil," litoval.