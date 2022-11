Důstojná tečka. Mohli jsme v Bělehradě i vyhrát, lituje trenér Slovácka zahozených šancí

Přestože Slovácku v srbské metropoli chyběli zraněný Reinberk, vykartovaný Trávník i zkušení borci Kadlec, Petržela a Kozák, které nechal kouč doma odpočívat, podalo sympatický výkon. „V zápase jsme měli velmi dobré pasáže. I bez několika opor jsme odehráli solidní utkání. V závěru jsme drželi víc balon a slušně jsme kombinovali. Byli jsme nebezpeční. Do poslední chvíle jsem věřil, že můžeme vstřelit i vítěznou branku. Když ale v duelu s tak kvalitním soupeřem neproměníte šance, tak se to na výsledku projeví," přemítal.

Hradišťští obsadili ve skupině s pěti body poslední čtvrté místo. „Na to, že to pro nás byla první zkušenost se skupinovou fází a měli jsme tak silné soupeře, můžeme být docela spokojeni," myslí si Svědík. „Ani v jednom zápase jsme vyloženě nepropadli. Ve většině z nich byl k vidění atraktivní fotbal," těší ho. Nevymlouvá se na to, že sudí odpískali proti Slovácku čtyři pokutové kopy. Některé dost sporné. „My řešíme, proč jsme protihráče do takových situací pustili. Od posouzení, zda byly penalty nařízeny správně, jsou jiní," tvrdí.