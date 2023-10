GLOSA: Takhle živelně nebude hrát v lize proti Slavii nikdo

Tuzemští soupeři tuší, že kdyby chtěli hrát se Slavií otevřenou hru, mohli by dopadnout špatně. S volností, naivitou a nedůrazem, jak předvedl ve čtvrtek večer v Edenu moldavský mistr, se sešívaní v lize až na výjimky nesetkají. Česká soutěž má svůj specifický profil, hráči jsou fyzicky dobře připravení, týmy takticky propracované. Proti Slavii (i Spartě nebo Plzni) se chovají pragmaticky, vše (logicky) podřizují úspěchu.

Slavia naložila Tiraspolu šest gólů. Protrhla střelecké trápení z posledního období? V Edenu věří, že takhle budou pokračovat i v lize. Těžko říct, jestli to tak opravdu bude. Dávat góly proti českým sokům bude pro Mojmíra Chytila a spol. složitější než proti zranitelnému a nekompaktnímu moldavskému celku. Tiraspol špatně bránil, týmy v české lize takové nejsou.

Další klíčová věc, která Slavii ve čtvrtek pomohla, byl rychlý gól. Vzápětí přišel druhý. To vždy mužstvo nakopne a soupeři oslabí sebevědomí a přinutí ho přemýšlet ofenzivněji. V lize to tak nebývá.

Slavia však začala Evropskou ligu báječně a nebude v ní ustupovat ze své strategie. Na AS Řím pojede pravděpodobně s odhodláním rozdat si to se skvadrou slovutného kouče Josého Mourinha na férovku. Jen dobře. Bude to zajímavá konfrontace. A třeba další balzám.