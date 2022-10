GLOSA: Trpělivost. Vyhazov kouče by Peltovi neulevil

Místo toho na Střelnici ožívá noční můra z minulé sezony, kdy se ošemetnému play off Hübschman a spol. vyhnuli až v posledním kole nadstavby. K tomu všemu zelenobílí vypadli z domácího poháru s Vyškovem. Po sportovní stránce nepochybně malér.

Ve třetím nejmenším městě na prvoligové mapě tak mají i v tomto ročníku k selance daleko a majitel klubu Miroslav Pelta nemůže být s výsledky spokojený. A proč by také měl, když před sezonou kádr doplnili Jovovič, Heidenreich, Sejk, Šulc, Polidar a z hostování se vrátil Chramosta. V průběhu soutěže pak tým vyztužil Akpudje, Cools a naposledy Konda, přičemž malajsijský reprezentant rozhodně nepatří do kolonky levných hráčů. V Jablonci rozhodně nedisponují slabým kádrem. V tabulce by se měli rvát o lepší místa a takový je i cíl majitele.