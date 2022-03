GLOSA: Vrátí play off diváky do hlediště? Aneb proč být optimista a proč realista

Jenže má smysl být optimistou a čekat narvané zimáky s burcující atmosférou? Nebo je lepší být ohledně návštěv lehce pochybujícím realistou? "Já věřím, že diváci se vrátí, ale velice pomalu. Doba je těžká. Lidé budou strádat náklady na energie a pohonné hmoty, to všechno bude diváka zasahovat při tom, aby zase začal pravidelně chodit na hokej," míní před startem play off ředitel extraligy Josef Řezníček. A říká, že klíčem k napěchovaným arénám je dramatičnost a vyrovnané výsledky, ne jednoznačné série jako loni při čtvrtfinále. "Pátá a sedmá utkání jsou prostě žádaná."

Je jasné, že pandemie i protiepidemické restrikce během dvou let změnily chování lidí, že daleko víc jsou pro ně zbytné věci skutečně zbytné. Jen pomalu se vrací do restaurací a hospod, protože uvařit i dát si skleničku doma má taky něco do sebe. Místo návštěv kin frčí streamovací služby, které na měsíc vyjdou to, co jeden lupen do bijáku s kolou. A ani ono hokejové povyražení není pro celou rodinu úplná láce, když mač v televizi s brambůrkami a pivem po boku přijde - pomineme-li zážitek - na zlomek.