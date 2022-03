GLOSA: Zlínský hokej stojí na rozcestí. Cesta zpět mezi elitu může být hodně trnitá

Klub, který v ne tak daleké minulosti slavil dva mistrovské tituly a v jehož dresu nastupovaly ikony českého i světového hokeje typu Čajánka, bratří Hamrlíků, Balaštíka či Lešky čeká teď zcela nová etapa. Místo myšlenek na zisk poháru musí ve Zlíně spřádat plány, jak dostat Berany co nejrychleji zpět mezi elitu.

Zatímco hráči teď mají čas na oddech po krajně nepovedené sezoně, která pro ně byla zejména po psychické stránce nesmírně náročná, funkcionáři musí co nejdřív začít pracovat na tvorbě nového realizačního týmu i kádru pro první ligu. Současní trenéři už dali najevo, že nepočítají s tím, že by u mužstva zůstali. Blíží se valná hromada, která by mohla přinést fanoušky požadované změny v managementu i struktuře klubu.

Ti už se nechali slyšet, že jsou připraveni dál podporovat svůj tým i o soutěž níž, avšak rádi by měli pocit, že klub má vizi a pracuje profesionálně. Vedení Beranů by proto nemělo otálet s přípravami na novou sezonu. V ní už Zlíňany nečekají cesty na Spartu, do Brna, Vítkovic, Liberce či Pardubic. Místo toho budou jezdit mj. do Sokolova, Litoměřic, Vrchlabí či naopak blízkých destinací Vsetína, Přerova nebo Prostějova. Samozřejmě za předpokladu, že některé z těchto mužstev nepronikne přes Kladno z baráže do extraligy.

Lze očekávat, že se všechny prvoligové celky budou chtít na donedávna tradičního účastníka elitní soutěže vytáhnout. Cesta za návratem do extraligy bude tudíž možná hodně trnitá. Vedení zlínského klubu už ale naznačilo, že udělá maximum, aby zachovalo stávající rozpočet. Mužstvo by tak nemuselo příliš oslabit. Už teď je ovšem jasné, že někteří zkušení borci již Zlínu v první lize nepomohou. Týká se to hlavně obránců Žižky, který s největší pravděpodobností ukončí aktivní činnost, a Ondřeje Němce, jenž už nebude ve Zlíně pokračovat. Je možné, že posílí konkurenční Vsetín, kde dlouhé roky žije.

Další dosavadní opory by však mohly naopak oblékat zlínský dres i v první lize. Pro moravské mužstvo bude hodně důležité, zda udrží brankáře Kašíka či obránce Gazdu, kteří sice v závěru této sezony působí na hostování v zahraničních klubech, avšak ve Zlíně mají dál platný kontrakt. Oba už se vyjádřili, že jsou ochotni pomoct Zlínu k návratu.