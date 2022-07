GLOSA: Zodpovědností k titulu, teď zodpovědností i k pohárovým milionům

Po první kvalifikační partii ve Finsku k nim má jeho klub blízko. Tedy k prvním přibližně pětasedmdesáti, protože takový profit by měla i letos představovat účast v základní skupině Konferenční ligy. Soutěž víceméně stále nová, v evropské pohárové hierarchii figurující na třetím stupínku, představuje pro Plzeň první záchytný pás. Spásný a teď po výhře nad Helsinkami blízký pomalu stejně, jako v roce 2018, kdy se dostala jako český mistr do Champions League přímo, aniž by musela podstupovat kvalifikaci.

Na pohárové scéně se však povalují další. Miliony menší i větší... Zvednout je, to ale představuje nutnost se zamyslet, a především se poučit z druhého zjištění plynoucího ze vstupu do kvalifikace. Vynechávající a mnohdy až povážlivě skřípající defenzivy, z čehož se nabídla domácímu Radulovičovi nejen příležitost ke srovnání skóre, ale i další šance, jež naštěstí pro Viktorii zůstaly nevyužity.

Trenérském pragmatikovi Bílkovi to ale není třeba připomínat. Sám ví, a sestavou i taktikou v Helsinkách to potvrdil, že na experimenty není čas, prostor a vhodná příležitost. Proto se drží svého rukopisu a stylu, který vyznává. A že je v něm jednou z hlavních priorit zodpovědnost, s níž to v Helsinkách rovněž valné nebylo, to bude teď svým svěřencům připomínat obzvlášť. Vždyť díky ní dokráčeli na jaře k domácímu titulu, přes ní vede cesta k desítkám milionů, které fotbalová Plzeň po tříleté pohárové absenci bytostně potřebuje.