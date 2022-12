KOMENTÁŘ: Hokejová reprezentace udělala herně krok zpět, pořád ale jde jen o proces

Druhé místo, dvě výhry a taky slušných šest bodů do tabulky Euro Hockey Tour. Jenže už záporné skóre 5:7 naznačuje, že to z české strany na turnaji ve Švýcarsku nebyla – eufemisticky řečeno – žádná velká suverenita a že ta dvě vítězství lze tak trochu vnímat jako vánoční zázrak či spíš jako božské gólmanské představení. Co si budeme namlouvat, skřípalo to, až se chtělo chvílemi vzpomenout na jeden fotbalovo-divadelní kus a poněkud kacířsky se optat: Vám se jako ten hokej líbil, pane Jalonene? „Líbilo se mi to. Tým celý turnaj velmi dobře pracoval. Měli jsme zkušené hráče i mladší, to jsou vždy pozitiva. Dobře si sedli," odpovídal ale kouč.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/Michal Kamaryt Hokejová reprezentace vyhrála o víkendu dva zápasy ze tří, nicméně herně příliš nezářila.Foto : Sport.cz s využitím ČTK/Michal Kamaryt

Článek Pak ještě diplomaticky dodal, že si teď všechno zanalyzují a dají hráčům zpětnou vazbu. Ne, my můžeme volit jinou rétoriku, a tak lze jednoduše napsat, že oproti listopadovému turnaji Karjala udělala tentokrát reprezentace herně krok vzad. V každém zápase – zvlášť ve druhých třetinách – měla bezzubé pasáže. Zbytečně ztrácela puky ve středním pásmu, chyběl jí souvislejší tlak i výraznější clonění před soupeřovými brankáři. Jenže zatímco proti Finsku i Švýcarsku výteční Hrubec a Langhamer vlastně „ukradli" sokům zápas, tak proti Švédsku už to žádná one-man show od nich nebyla, což se odrazilo i na výsledku. Byť Jalonen ve svém hodnocení tvrdil: „Bylo to možná našich nejlepších 60 minut na turnaji." Ale taky 60 minut bez gólu, což je to, oč v zápasech běží. Reprezentace Debakl se Švédy? O týmu nemůžu říct nic špatného, bylo to nejlepších 60 minut na turnaji, stál si za svým Jalonen Švýcarské hry je ale nutné vnímat jen jako část procesu, na jehož konci je květnový šampionát. Jalonenův systém navíc není pro diváka úplně rajcovní záležitostí, aby u obrazovky s nadšením hltal každou minutu mače, a když se k tomu přidá, že na jiném kanále zrovna běží finále fotbalového mistrovství světa, může působit až masochisticky hledět na urputnou defenzívu hokejistů. Ale Jalonen potřebuje ten systém do hráčů dostat a zároveň poznat, jak ho konkrétní jednotlivci přijmou. Navíc ho vždy musí uzpůsobit „materiálu", který na daném turnaji má a který třeba teď představoval 17 borců z extraligy. „Člověk musí potlačit své ofenzivní choutky. Ale zase proti Švédsku jsem si zaútočil slušně a vynahradil jsem si to za ty dva předchozí zápasy," říkal kupříkladu útočník Lukáš Radil, jenž hrál pod Jalonenem poprvé. Pravda – zrovna od něj i jeho pardubického parťáka Tomáše Zohorny, kteří patří do první pětky extraligového produktivity, se čekalo víc, bodově i herně, byť v závěru turnaje byli na ledě nejviditelnější. Euro Hockey Tour Druhé místo je super, míní kapitán Zohorna. Podle Radila tentokrát štěstí chybělo Jalonena lze však chválit za to, že se nebojí dát na mezinárodní scéně příležitost novým tvářím a je jen lidsky škoda, že se třeba takový Adam Najman na turnaji nedočkal gólu, byť k němu byl proti Švýcarsku i Švédsku tuze blízko. Nezklamal ani Voženílek či Hrabík. „Je super, že trenér Jalonen zkouší nové hráče. Snaží se dát prostor mladým, aby kluci nabrali zkušenosti s mezinárodním hokejem. Vidí tu úroveň a ukáže jim to, v čem ještě musí zamakat," řekl kapitán Zohorna. Hernímu projevu týmu zjevně ublížilo nešťastné vypadnutí Filipa Chlapíka ze sestavy (při vystupování z autobusu si pochroumal kotník), který si náramně rozumí s Michaelem Špačkem. Koneckonců při jeho absenci mužstvo už nevyužilo žádnou přesilovku. Citelnou ztrátou – dle zkušeností z Karjaly – bylo i odstoupení beka Skleničky a viróza, která zkosila jeho i dalšího obránce Pýchu, nakonec dopadla také na brankáře Langhamera, jenž nebyl při nedělním rychlém záskoku zcela fit. Reprezentace Děda dokonal zlatý hattrick. Teď vnuka Josefa Augusty čeká premiéra v nároďáku. Byl by pyšný, ví Najman To jsou všechno objektivní důvody. Zkrátka bodů je z turnaje zřejmě víc, než by si reprezentace za předvedený projev zasloužila, ale... ... ale pořád jde jen o proces, který má svou tečku až v květnu. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.

