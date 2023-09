Uklidněte se, halekal fanoušek na střídačku Pardubic a Spartě se ulevilo. Kousal opět hrdinou

„Gólmani viděli, co jsem provedl v Třinci, tak jsem si říkal, že teď zkusím něco jiného. Každý gólman má navíc jiný styl a na každého platí něco jiného. Teď to bylo se štěstím, v první chvíli jsem si myslel, že puk mezi betony neprojde,“ tvrdil 24letý útočník po dvoubodové výhře 4:3.

Stejně jako proti Ocelářům čelil gólmanovi, který šel do branky až na nájezdy. A zatímco Švančara před jejich startem, Klouček nahradil Willa až po druhé sérii, kdy na něj vyzráli Kestner s Horákem.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Sparta - Pardubice 4:3 (samostatné nájezdy- rozhodující gól P. Kousal)Video : Tipsport Extraliga / BPA

„Jde o tah trenérů, chtějí něco změnit. Asi by to ale měli přestat dělat,“ smál se Kousal. „Provedl to dobře. Klouček musel být chudák celý ztuhlý, takže nápad zakončit mezi nohy byl suprový,“ chválil Kousala brankář Josef Kořenář chytající první utkání v sezoně.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se SESTŘIH: Sparta - Pardubice 4:3sn Video : Tipsport Extraliga / BPA

Dva body mají pro Spartu cenu zlata. Na začátku třetí třetiny totiž Dynamo před více než 10tisícovou dvěma góly během 59 vteřin otočilo z 1:2 na 3:2 a tento náskok drželo ještě půl minuty před koncem třetí periody. Jenže pak poslal zápas do prodloužení dorážející Horák.

„Když dáte gól takhle před koncem, máte z něho ohromnou radost. Zvlášť když to nakonec vedlo ke dvěma bodům. Veliká spokojenost,“ přiznával Roman Horák, podle kterého mohly za dva slepené góly Pardubic nepozornost domácích.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Sparta - Pardubice 3:3 (60. Horák)Video : Tipsport Extraliga / BPA

„Bylo to frustrující. V kabině jsme si říkali, aby se nám něco podobného nestalo a ono to naopak přesně přišlo,“ kroutil hlavou brankář Josef Kořenář, který si nakonec připsal 28 zákroků.

A se Spartou mohlo být jen o dvě a půl minuty po obratu Východočechů ještě hůř. Až dlouhé zkoumání rozhodčích u videa totiž ukázalo, že Cienciala gól nedal, jak sudí po jeho střele ukazovali, ale kotouč se od horní tyče odrazil do té pravé a následně brankovou čáru nepřešel.

„Vůbec jsem nevěděl, co bude. Jen jsem slyšel, jak to za mnou cinklo a čekal jsem, co pak řeknou rozhodčí. Stav 2:4 už by se nám těžko otáčel,“ věděl Kořenář.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Sparta - Pardubice, šance PardubicVideo : Tipsport Extraliga / BPA

To sparťanská střídačka záhy věděla, že Cienciala gólu nedosáhl. „Fanoušek na tribuně za naší střídačkou totiž hned po minutě volal na Pardubice, že to gól nebyl, tak ať se uklidní. Byli jsme rádi, že to viděl tak brzy, zatímco rozhodčí to tam (na videu) hledali snad deset minut,“ podivoval se Kousal.

V nájezdech pak uspěli hned tři ze čtyř sparťanských střelců, zatímco Kořenáře překonali jen Paulovič se Sedlákem.