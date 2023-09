Feťáku! pořvával na Mandáta sparťanský kotel. Už se tomu jenom směju, tvrdí útočník

Domácí příznivci tím naráželi na nekalou minulost 27letého forvarda, který byl v lednu roku 2021 pozitivně testován na kokain, za což obdržel dvouletý distanc. „Popravdě jsem překvapený, že od lednového návratu je to poprvé, co to na mě někdo vypustil,“ připustil Mandát.

Negativní reakci se nedivil, způsobu však ano. „Šel jsem do jejich hráče, takže chápu, že ho bránili. Ale jakým způsobem, to už je spíš k pousmání. Už se tomu fakt jenom směju,“ líčil křídelník čtvrté formace. „Já samozřejmě pořád lituju toho, co jsem udělal a budu s tím žít do konce života. Byla to volovina a stále mě mrzí,“ pokračoval Mandát.

Během zápasu si však z nadávek fanoušků hlavu nedělal. „Naopak mě to ještě víc nakoplo, zdravě nas*alo. Vlilo mi to krev do žil. Chtěl jsem dokázat, že jsem se změnil a jsem jiný člověk,“ popisoval odchovanec Jihlavy, jenž v extralize hrál zatím jen za Pardubice.

Napínavá bitva dvou adeptů na titul se nakonec protáhla skoro na tři hodiny. Kvůli dvojímu zkoumání u videa, spoustě přerušením a především prodloužení s nájezdy. „Říkal jsem si, do kolika tady budeme hrát. Už takhle to byl dlouhý zápas. Spousta kluků má doma malé děti, až se vrátí, už budou dávno spát,“ culil se Mandát.

I přes množství potyček se mu emoce na ledě nezdály tak vyhrocené. „Přišlo nám to takové mrtvé na to, že to byl zápas se Spartou. Chvílemi to bylo spíš oťukávání,“ mínil. Souhlasil i hostující kouč Václav Varaďa. „Na takový duel bych čekal ještě víc emocí. Věřím, že v průběhu sezony to bude gradovat. Emoce přece dělají hokej krásným,“ usmál se trenér.

Vrásky na čele mu však přidělávají neefektivní pardubické přesilovky. Dynamo jich proti Spartě mělo pět, za tři zápasy tohoto ročníku už čtrnáct, ale nevyužilo ani jednu. „Vám se taky v práci každý den nedaří. Opticky jsme je hráli dobře. Soupeře mačkáme, jen nedáváme góly,“ litoval Varaďa.

Východočeši byli blízko k tomu, aby právě v početní výhodě odskočili na 4:2, ovšem i přes původní radost narvaného hostujícího kotle nakonec rozhodčí po poradě u videa rozpažil. „Všichni jsme si mysleli, byl gól, ale asi nebyl,“ připustil obránce Peter Čerešňák. Rána forvarda Davida Ciencialy se totiž od břevna odrazila do levé tyčky a ven z branky.

