KOMENTÁŘ: Současný a hodně mladý Baník by se do evropských pohárů neměl hnát

Hráči i trenér Pavel Hapal byli po druhé domácí porážce v řadě (v lize s Jabloncem 0:1) skleslí. Těžko se jim hledala slova, kterými by konec v pohárové cestě omluvili.

Navíc by veškeré řeči o smůle v koncovce a složité hře proti týmům, které preferují hru z hlubokého bloku, stejně nikdo z náročných příznivců poslouchat nechtěl.

Baníkovci chtějí úspěch, na nějž čekají až příliš dlouho. Jaké to je zajít si na Baník v některé z evropských soutěží, mnozí z kotelníků ještě nezažili. Ti další už si sezonu 2010/2011, kdy Ostrava okusila předkolo Evropské ligy nejprve proti gruzínskému týmu Georgia (6:0, 0:0) a poté proti běloruskému Mogilevu (0:1, 1:2), možná ani nepamatují.

Však si připomeňme, kdo tehdy za Baník proti běloruskému týmu nastoupil. V brance byl Daněk, v obraně Řezník, Neuwirth, Bolf, Neves, v záloze Frejlach, Marek, Hušbauer a v útoku Lukeš, Varadi a Šmejkal. Střídali Greguš, Šenkeřík a Pilík.

K tomu, aby klub mohl hrát, a navíc v evropském poháru ještě důstojně reprezentovat, potřebuje kvalitní a zkušený tým. To první Baník bezesporu splňuje. Hráče, jakými jsou Fridrich, Lischka, Almási, Kpozo, Tanko, Rigo, Šín, Letáček či Kubala, by jistě rád měl v týmu kterýkoliv ligový trenér.

K tomu druhému, ke zkušenostem, musí ale tito kluci teprve dojít těžkými bitvami v lize a v domácím poháru. Baník má na soupisce jediného hráče, kterému už bylo třicet let. A ke vší úctě k Janu Juroškovi, on tím lídrem, který by měl Baník na hřišti dirigovat, není.

Lídr by se měl rekrutovat nejlépe z některého středního záložníka. A mezi nimi je nejstarším aktuálně zraněný 29letý Daniel Tetour.

A další předpokládání lídři? Ostravským fanouškem milovaný Matěj Šín má 19 let, posile ze Slavie Slovákovi Tomáši Rigovi je 21 let, Jiřímu Boulovi, stejně jako Davidu Buchtovi je 24 roků. Nabízí se bývalý kapitán reprezentace do 21 let Filip Kaloč (22let), který proti Zlínu dostal možnost chytit šanci za pačesy, v poločase jej ale Hapal stáhl.

A Ewerton? Proč ne, ovšem šikovný Brazilec Baníku nepatří a klidně se může v zimě vrátit do Slavie nebo zamířit jinam.