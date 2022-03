KOMENTÁŘ: Úplně jiná Sparta

Opravdu snad jen to jediné, že od třetí třetiny mohli šetřit síly na úterní repete v O2 areně. Po čtyřech sparťanských trefách v prostřední třetině v rozmezí devíti minut bylo za stavu 5:0 hotovo a Severočechům šlo v závěrečné minutovce snad už jen o to, aby brankáři Machovskému trošku srazili sebevědomí a nedovolili mu nulu. Ani to se nepovedlo...

Když se Sparta minulý týden dozvěděla, že o semifinále bude muset zabojovat právě proti Liberci, šťastná z toho nebyla. Na konci posledních čtyř vzájemných sérií v play off vždy sledovala juchání Tygrů. Naposledy loni, kdy si coby vítěz základní části nechala v bitvě o finále utéct první tři zápasy, což se jí; přestože stav série dokázala srovnat; nakonec stalo osudným.

A tak Liberec zčásti oprávněně věřil, a možná dál věří, že by to proti Pražanům mohlo v play off vyjít i popáté za sebou, byť ti zase budou papírovými favority.

Zvlášť ke startu série se parta okolo trenéra Augusty upínala. Doufala, že se na soupeři projeví téměř dvoutýdenní pauza a v prvních zápasech mu nebudou jezdit nohy.

Jenže bylo tomu přesně naopak. Sparta od začátku působila svěžejším dojmem a žádná přestávka na ní nebyla znát. Vím, jde jen o jeden zápas, takže na předčasné závěry je ještě sakra brzo. Jenže při pohledu na Jandačovu družinu cítíte, že je to úplně jiná Sparta než před rokem. Tehdy se v play off mohla spolehnout jen na elitní útočnou formaci Rousek, Horák, Řepík.

Teď? Suverénně sice vyčníval pětibodový Tomášek, jenže nemělo by zapadnout, že na gólech se podílely všechny útoky. Což je to nejpozitivnější zjištění, že v případě krize jedné či dvou lajn jsou ty zbylé připraveny zaskočit a vzít odpovědnost na sebe.

A to měl ještě výkon Sparty k ideálu daleko, třeba obránce Moravčík se dopouštěl řady laciných chyb. Že by Pražany mohlo přibrzdit zranění opor? Mohlo, nepochybně. Jenže v tom případě jsou připraveni naskočit obránce Martin Jandus nebo útočník Jan Buchtele, kteří jsou toho času mimo sestavu. Ne kvůli zranění, ale prostě proto, že v našlapaném kádru na ně zkrátka zatím nezbývá místo.

Těžko předpokládat, zda i dnešní druhý zápas skončí takovým tygřím masakrem. „Náš tým je mentálně silný, ukázali jsme to v pátém zápase předkola s Kometou. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli předvést znovu. To srdce už jsem v kabině několikrát viděl," věří zkušený liberecký obránce Ladislav Šmíd.

Jsem si jistý, že dnes to bude úplně jiný Liberec. Jen nevím, jestli to i tak bude na Spartu působící jako rozjetá mašina stačit. Jednou, možná dvakrát ano. V dlouhodobém měřítku celé série ale o tom silně pochybuji.

Jan Škvor Jako redaktor internetového portálu www.sport.cz působí Jan Škvor od roku 2007, specializuje se na lední hokej. Jako reportér absolvoval šest hokejových mistrovství světa a zimní olympijské hry 2014, 2018 a 2022.