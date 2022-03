Ostuda, neomluvitelné! Šmíd se na Spartě styděl, jeho proslov nešlo odvysílat se zvukem

Pár minut po skončení zápasu vypadáte hodně naštvaně.

Prohrát v prvním čtvrtfinále v play off na Spartě 0:7, to je prostě ostuda. Neomluvitelné! To by se vůbec nemělo stávat. Musíme si uvědomit, že tu reprezentujeme nejen sebe, ale i toho Tygra.

Bude mít důrazný proslov po druhé třetině další pokračování?

Teď si k tomu možná ještě něco řekneme v kabině už bez kamery. A doufám, že to všechny nakopne. Teď už nemá cenu na sebe řvát. Musíme se zamyslet, nečumět jeden na druhého, ale podívat se sami sobě do očí a předvést úplně, ale úplně jiný výkon.

Asi dobře, že už v úterý je na programu druhý zápas, že?

Určitě, zvlášť po takovém výkonu. Zaplaťpánbůh, že máme šanci to hned odčinit. Ale jak říkám, musí tam být úplně jiný tým s jiným nasazením a koncentrací. Doufám, že se opravdu všichni podíváme do zrcadla a trochu se probereme a zítra tam bude stát nový tým. Dneska jsem tam vůbec neviděl dohrávání soubojů nebo zblokované střely. Prostě nic, co patří do play off.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Autor třetího gólu Sparty David Tomášek se raduje. V brance Liberce je Petr Kváča.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Čím si to vysvětlujete?

Kdybych to věděl, nestalo by se to. Nevím, fakt nevím. Ale mnou počínaje a posledním hráčem konče, to musí být úplně jiný výkon. A já tomu věřím. Tým je mentálně silný, ukázali jsme to v pátém zápase předkola s Kometou. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli předvést znovu. To srdce už jsem v kabině několikrát viděl. Nemáme co ztratit, Sparta je favorit. to všichni vědí.

Zdálo se, že jste po předkole působili unavenějším dojmem než odpočatá Sparta. Souhlasíte?