MADE IN ENGLAND: 0:7? Pro United fakt velká potupa. West Ham si v Brightonu nic nezasloužil

„Těžko hledám vysvětlení pro to, co se stalo na Anfield Road. Manchester United byl na vlně, potřeboval zápas proti Liverpoolu zvládnout, aby mohl ještě bojovat o titul. Po tomhle vystoupení šanci a naději asi ztratil. Prohrát 0:7 je fakt velká potupa, byl to hodně černý den pro celý klub.

Přitom první poločas něčemu takovému nenapovídal, ale ve druhé půli byla defenziva United hrůzostrašná. Hráči se dopouštěli mnoha chyb, tým byl v úplném rozkladu, přišlo mi, že někdy od stavu 0:4 Manchester rezignoval. Jasně, Liverpool byl skvělý, ale mám pocit, že soupeř mu vše hodně usnadnil.

Mohamed Salah touhle opravdu nevšední ranou vyrovnal rekord Robbieho Fowlera 🔴! 128 gólů v Premier League v dresu Liverpoolu 🔥!#LIVMUN - 4:0 pic.twitter.com/V1xZXzGCPf — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 5, 2023

Na United se snáší obrovská kritika, tepou do nich bývalí hráči jako Roy Keane nebo Gary Neville. Nevím, jestli je to správné, ale Manchester prostě neměl takhle vysoko prohrát, zvlášť v takhle prestižním a sledovaném zápase. Je to derby. Hodně kritiky se valí třeba na Bruna Fernandese, kterému se vyčítá, že hodně simuluje a po každém doteku padá.

Legenda Manchesteru United @GNev2 svůj bývalý klub neustále podporuje a fandí mu. O to víc jej ale popuzuje, když se někdo (čti @B_Fernandes8) na hřišti nechová tak, jak by měl... 🫢 pic.twitter.com/J5Zq9CZnp9 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 6, 2023

Na druhou stranu jde o jeden zápas, byť nejde hodit lehce za hlavu. Ale nemyslím si, že to United nějak ovlivní. Jsou ve hře v FA Cupu, Evropské lize a teoreticky pořád i v anglické lize. Zápasy půjdou rychle za sebou a určitě budou chtít získat ještě nějaký pohár do konce sezony.

Liverpool je nevyrovnaný. Reds předvedou takový výkon a pak jsou schopní prohrát s týmem ze dna tabulky. V tomhle utkání asi neměli co ztratit, vlétli do něj, ale musím taky zopakovat, že Manchester jim vše velice usnadnil. Góly ve druhé půli padaly po školáckých chybách. Je ale taky třeba říct, že Liverpool byl úžasný, skvělí byli Salah nebo Núňez. Když pak vedli o tři nebo čtyři góly, narostlo jim sebevědomí, fanoušci je hnali a zápas si užili.

Takhle vysoké vítězství dodá Liverpoolu do zbytku sezony sebedůvěru, určitě se bude chtít dostat v tabulce co nejvýš. Ukázalo se, že kvalitu pořád má a že se může měřit s jakýmkoliv týmem na světě. Určitě bude chtít do Ligy mistrů, tedy protlačit se v Premier League do první čtyřky. Duel s Realem Madrid po domácí porážce 2:5 v osmifinále Ligy mistrů už asi neotočí.

Boj o titul v Premier League už zůstane asi jen mezi Arsenalem a Manchesterem City. Citizens o víkendu porazili Newcastle, zápas byl víceméně vyrovnaný, ale City si tolik šancí nevypracovalo. Newcastle hrál docela dobře, bylo jeho chybou, že nevyužil žádnou z dobrých šancí. Měl tři nebo čtyři, bod mohl získat, ale trochu se mu momentálně nedaří v koncovce.

Tak tohle je naprostá paráda a víc než důležitý moment pro Gunners 💫! Reiss Nelson v 7. minutě nastavení rozhodl o tom, že tři body dnes zůstanou na Emirates Stadium 🔥! #ARSBOU - 3:2 pic.twitter.com/Z2OqaXOisw — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 4, 2023

Arsenal bude po obratu proti Bournemouthu hodně nahoře. Prohrával v 60. minutě 0:2 a nakonec vyhrál. Takový počin se hodně cení, ať přijde proti jakémukoliv týmu. Tyhle body mu mohou získat titul.

U West Hamu je to pořád nahoru dolů. Jeden víkend porazí 4:0 Nottingham, poté odehraje slušný zápas na Manchesteru United, byť vypadne v FA Cupu, a pak prohraje 0:4 v Brightonu. Myslel jsem si, že by Kladiváři mohli pomýšlet alespoň na bod, ale nezasloužili si nic. Byli neškodní, snad až na jednu příležitost Bowena. První gól padl z penalty po zbytečné chybě Bowena, do soupeře vletěl ve vápně. Pak už se to na West Ham valilo, myslím, že moc dobrý zápas neodehrál krajní obránce Johnson, který nastupuje na místě Vládi Coufala.

Mistr světa Alexis Mac Allister nekompromisně proměňuje pokutový kop💪.#BHAWHU - 1:0 pic.twitter.com/PF0ahrNI8p — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 4, 2023