MADE IN ENGLAND: Hladký píše nádherný příběh, v Česku je nedoceněný. S ženskou rozhodčí nemám problém

„Klobouk dolů před Manchesterem United, jak zvládl druhý poločas proti Aston Ville a třemi góly otočil skóre. První půle nebyla od United dobrá, ale dostali dva góly ze standardních situací, které byly skvěle zahrané. Ve druhém poločase Manchester zabral, byl aktivnější, hladovější, důraznější, byl u balonu, soupeře presoval. Zápas si zasloužil otočit, i když góly dal možná trochu se štěstím. Ovšem šel tomu naproti, hrál výborně.

Ukázal se charakter týmu. Nebylo to pro United vůbec snadné, kritika se na ně pořád valí, a když prohráváte doma 0:2, tlak je obrovský. Zvládli to fakt skvěle, na druhou stranu si myslím, že jim pomohla i Aston Villa. Drží se v tabulce nahoře a možná už by si ve své situaci mohla takhle rozehraný zápas lépe pohlídat. Možná ji rozhodilo a ovlivnilo zranění obránce Lucase Digneho, který střídal hned v úvodu druhého poločasu po neuznaném gólu Alejandra Garnacha.

Jeden výsledek ale vše nezlomí, United musejí pracovat dál. Samozřejmě když porazí tým, který je na koni, může jim to dodat sebevědomí, ale potřebují se stabilizovat a vyhrát pár zápasů po sobě. Přijde mi, že to teď hodně táhne právě Garnacho. Vypadá velmi nadějně, má tah na bránu, skvělou techniku, hodně si věří. Je však potřeba, aby se přidali další. Třeba Marcus Rashford nemá moc dobrou sezonu. Nevím, jestli je to velkým tlakem, který na něj je, ale nejde mu to, byť proti Aston Ville měl asistenci. Pomoct týmu umí Bruno Fernandes, který je sice hodně kritizovaný, ale podle mě je prakticky jediný, který může dát hře United nějakou myšlenku.

Manchester United také zažívá vstup nového spolumajitele Jima Ratcliffa. Na klub to může mít pozitivní vliv. Počítám, že se budou snažit v lednu přivést nové hráče, aby tým posílili. Určitě chtějí výš. Situace není optimální, ale ani kritická.

Po patnácti letech pískal utkání Premier League rozhodčí tmavé pleti, Sam Allison řídil duel mezi Sheffieldem United a Lutonem. Osobně nechápu, proč je z toho takové haló. Je přece jedno, jaký člověk je. Já nemám nic proti nikomu, neřešil bych to. Jsem naopak rád, že se někdo takový objevil, vrhá to lepší světlo na Premier League i celý fotbal.

To samé platí pro případ ženské rozhodčí Rebeccy Welchové, která pískala už před Vánocemi zápas mezi Fulhamem a Burnley. Nemám s tím problém. Pokud člověk dělá svou práci dobře a je dostatečně kvalitní na to, aby mohl pískat Premier League, je jedno, jestli je to žena, nebo muž. Na ženu si hráči tolik nedovolí, nejsou tak agresivní a hulvátští. Dokud bude předvádět dobré výkony a zvládat to, tak jen dobře. Mně se to líbí.

Překvapilo mě, že Sheffield United prohrál doma 2:3 s Lutonem. V posledních zápasech udělal nějaké body, porazil Brentford, remizoval na Aston Ville, myslel jsem, že by tenhle zápas měl zvládnout. Vím, jak nepříjemně se tam soupeřům hraje. Navíc Sheffield vedl 2:1, ale pak po dvou vlastních gólech v poslední čtvrthodině prohrál. Tohle může být i rozhodující faktor v boji o záchranu. Ztráta narůstá, je nejvyšší čas, aby začal získávat body.

V Championship se nahoře drží Ipswich s českým brankářem Václavem Hladkým. Jeho příběh je nádherný, sleduju ho. Sice se osobně neznáme, ale jsem velký kamarád s Jakubem Děkanem (český zpěvák), on je zase kamarád s Hlaďasem, který je skvělý a v Česku tak trochu nedoceněný. Nechci říct, že lidé o něm nevědí, ale asi to moc neřeší. Každý si myslí, že je to druhá liga, ale Championship je podle mě nejtěžší liga na světě. Hrál jsem v ní sedm let, vím, jaké to tam je. Dostat se z ní do Premier League je fakt strašně těžké.

Hlaďas podává skvělé výkony, táhne tým nahoru. Když je potřeba, předvede dobrý zákrok. Je to pro mě velké překvapení. Nečekal jsem, že by se Ipswich mohl dostat takhle nahoru, když je nováčkem Championshipu. Ale tým skvěle pracuje a je zaslouženě nahoře. Doufám, že Václavovi i celému týmu vydrží forma a že bychom mohli mít dalšího Čecha v Premier League. Vím, že mu po sezoně končí smlouva. Předpokládám, že teď nic neřeší, ale věřím, že Ipswich se ho bude snažit udržet. Možná je pro něj v současné situaci nejlepší scénář zahrát si Premier League s Ipswichem, ale uvidíme.

