Brankář Hladký o možném postupu do Premier League: Nemluvíme o tom

Ipswich si v dubnu po čtyřech sezonách ve třetí lize zajistil postup o patro výš. V Championship je po 23 kolech druhý s šestibodovou ztrátou na vedoucí Leicester, s nímž se dnes utká doma. Na třetí Leeds a čtvrtý Southampton má náskok sedmi bodů. „Blues“ si Premier League, kam přímo postupují z druhé ligy první dva celky, naposledy zahráli v ročníku 2001/02.

„Jedna věc je nadšení a v uvozovkách tlak od veřejnosti a fanoušků, kteří tím neskutečně žijou a vnímají, že v tuhle chvíli jsme druzí a jsme ve skvělé pozici. Ti neustále mluví o Premier League. Na stadionu mají svoje písničky o Premier League,“ uvedl třiatřicetiletý Hladký, který v aktuálním ročníku Championship odchytal všechny dosavadní zápasy.

„Druhá rovina je, jak o tom smýšlíme my hráči, realizační tým, a jak se připravujeme na zápasy. Tam neuslyšíte ani jednu větu, ani jedno slovo o Premier League. To stejné bylo i minulou sezonu. Celou sezonu se soustředíme na nadcházející zápas, který chceme vyhrát. Od manažera neuslyšíte žádnou zmínku o tom, že jsme první nebo druzí, nebo že je to super, že máme nakročeno do Premier League. To vůbec nehrozí,“ prohlásil Hladký, jenž v Ipswichi působí třetí sezonou.

Přístup se mu zamlouvá. „Mentální nastavení je doopravdy na to, abychom se co nejdůkladněji připravili na další zápas. I tím, že sezona je tak strašně dlouhá. Můžete si říct, že jsme v polovině sezony, ale pořád nás čeká přes 20 zápasů do konce, což je strašná porce bodů, práce a přípravy před námi. Nastavení z naší strany je doopravdy čistě na nadcházející zápas,“ konstatoval někdejší mládežnický reprezentant, který čeká na start v reprezentačním „áčku“.

Vyzdvihl trenéra McKennu, jenž se Ipswiche ujal v prosinci 2021. „Přijde ráno v šest do práce a odchází v šest nebo sedm večer. Dává tomu extrémní maximum. Dbá na každý detail. Sleduje jednak soupeře, jednak moderní trendy. Má své oblíbené týmy. Nedávno jsme se bavili, že sleduje nový tým i díky tomu, jak mají skvělého brankáře a jakým způsobem hraje. To je Stuttgart. Dále sleduje třeba Leverkusen a Brighton, což se nám neustále promítá na obrazovkách v jídelně, posilovně, abychom vnímali věci, i když zrovna nejsme na hřišti,“ podotkl Hladký.

Most clean sheets in the Championship this season 🧤



1️⃣ Alex Palmer - 10

2️⃣ Mads Hermansen - 7

➡️ Václav Hladky - 7

➡️ Illan Meslier - 7

5️⃣ Jak Alnwick - 6

➡️ Daniel Bachman - 6

➡️ Asmir Begovic - 6

➡️ Max O’Leary - 6

➡️ Anthony Patterson - 6@alex_palmer01 | #WBA pic.twitter.com/Ikb236XaOU — Between the Lines (@Between_TL) December 19, 2023

„Kouzlo je jednak v jeho osobnosti. Je to neskutečně empatický člověk. Když byste se zeptal kohokoli z 25 hráčů na názor, jak ho vnímá, tak vám řekne, jak si ho cení, protože každý se cítí tak strašně důležitý v týmu, i když zrovna nehraje. V minulé sezoně jsem byl taky v té pozici, kdy jsem toho tolik neodehrál, ale cítil jsem se skvěle a jako velmi důležitý člen týmu. Druhá věc je, že fotbalu neskutečně rozumí, je mladý, progresivní, neustále se chce učit, je pokorný. Kdybych si mohl vybrat, tak už bych nikdy nechtěl žádnou změnu,“ řekl Hladký.

Těší ho, jak současné úspěšné období prožívají fanoušci. „Ipswich je zhruba stotisícové město. Když si to jednoduchou matematikou spočítáte, každý třetí člověk je držitel permanentky tím, že máme stadion pro 30 tisíc lidí. Cítíte to a vnímáte to všude, kde se v Ipswichi pohybujete. Je jedno, jestli jdete na nákup potravin, nebo na kafe do kavárny, lidi vás poznávají, chtějí se s vámi vyfotit, chtějí od vás podpis, chtějí si s vámi popovídat. Je cítit, že prakticky celé město žije fotbalem,“ uvedl Hladký, jehož příznivci klubu v září a říjnu zvolili týmovým hráčem měsíce.

Mezi velké fanoušky Ipswiche patří i jeden z nejúspěšnějších hudebníků současnosti Sheeran. „Ed je úplně pohodový týpek, který vždycky jednou za čas přijde za námi do kabiny, chvilku si popovídá, řekne, jak si to moc užil a jak je pyšný na to, že může být součástí klubu. Pro něj je to úplně jiné odvětví a úplně jiná role. On je světoznámá hvězda a všichni mu leží u nohou. Tady se to ale obrací a může být chvilku fanouškem něčeho, co ho baví, a může si to s námi užívat a být s námi takhle blízko,“ prohlásil Hladký.