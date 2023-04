MADE IN ENGLAND: Líbí se mi, že Moyes Součkovi věří. Bruno Fernandes je jako Ronaldo

„Arsenal podruhé za sebou remizoval 2:2 a boj o titul v Premier League se zamotává. Manchester City ztrácí čtyři body, ale má zápas k dobru. Bude to dramatické a blíží se vzájemný duel těchto týmů, který se hraje příští týden. Jeho výsledek hodně napoví. Kdo utkání zvládne, výrazně se přiblíží titulu. Pokud Arsenal prohraje, tak se obávám, že by na něj mohla padnout deka. Navíc bych řekl, že City pak čekají snazší soupeři než Arsenal. Uvidíme, jak se to vyvine.

Manchester City je ještě ve hře v dalších soutěžích. Čtvrtfinále Ligy mistrů mají proti Bayernu Mnichov po domácí výhře 3:0 skvěle rozehrané, o víkendu hrají semifinále FA Cupu s druholigovým Sheffieldem United. Citizens mají hlavách, že chtějí vyhrát hlavně Ligu mistrů. Pod trenérem Pepem Guardiolou ji ještě neovládli, Premier League už čtyřikrát.

Pomalu nám začínají docházet nápady na popisky – je tady další Haalandův gól! 🔥 Tomu se říká hon na lišky. 🦊#MCILEI – 3:0 pic.twitter.com/MRxdP8t5bB — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 15, 2023

Podle mě se ale budou soustředit na to, aby vyhráli všechny tři soutěže. Proč ne? Kádr na to mají, vítěznou mentalitu taky. Nebudou koukat na to, s kým a jakou soutěž hrají. Budou chtít vyhrát všechno. Kádr mají široký, zkušený a dostatečně kvalitní na to, aby to zvládli. Sestavu mohou protočit.

Očekávám, že v odvetě na Bayernu nebudou riskovat a vyrukují do zápasu v plné nebo možná lehce pozměněné sestavě. A při příznivém stavu pak třeba hráče ve druhém poločase prostřídají. Očekávám, že proti Sheffieldu bude sestava komplet jiná. Síla kádru Manchesteru United a Sheffieldu United se vůbec nedá porovnávat. Guardiola má k dispozici pětadvacet hráčů a každý z nich má dostatečnou kvalitu na to, aby mohl nastoupit v jakémkoliv utkání.

Arsenal remíza proti West Hamu určitě hodně mrzí, je to pro něj nepříjemná ztráta. Přitom při vedení 2:1 kopal Saka penaltu, kterou neproměnil. Vzápětí domácí Kladiváři vyrovnali. Kdyby Saka pokutový kop dal, podle mě by už Arsenal vyhrál. Tohle vrátilo West Hamu dech. Ale nemyslím si, že by tlak na Arsenal už teď doléhal.

Jsou tam zkušení a vynikající borci. Sice je tam řada mladých hráčů a většina kádru nemá zkušenosti s bojem o titul, což jim chybí, ale kvalitu mají všichni. Věřím, že trenér Mikel Arteta svými hráčskými i trenérskými zkušenostmi zapůsobí a dostane hráče do pohody, aby se připravili co nejlépe na závěr sezony.

Bukayo Saka mohl z penaltového puntíku uklidnit Gunners, ale netrefil bránu... 👀#WHUARS pic.twitter.com/XQmZA9MC3A — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 16, 2023

West Ham bojuje o přežití, každý bod je pro něj důležitý. Určitě si téhle remízy cení. Nemyslím si, že by moc fanoušků věřilo v nějaký bod, když v 10. minutě prohrával 0:2. Sám jsem si myslel, že to dopadne špatně a zápas skončí třeba 5:0 pro Arsenal. Klobouk dolů, že to Kladiváři nevzdali a bojovali dál. Věřím tomu, že jim tenhle bod pomůže k záchraně. I kvůli českým klukům Vláďovi Coufalovi a Tomáši Součkovi si přeju, aby se udrželi a Cuf se Sukem nastupovali i v příští sezoně v Premier League.

You pushed us on today, Hammers 👏 pic.twitter.com/zzyaFLoSMc — West Ham United (@WestHam) April 16, 2023

Situace pro kouče Davida Moyese není jednoduchá, fanoušci jednou chtějí, aby skončil, pak aby pokračoval. Kritizovali ho za to, že Tomáše Součka pořád staví. Když se nedaří, jednoduše se hledají viníci. Na Moyesovi se mi líbí, že Tomášovi pořád věří. Ví, jaké má kvality, proto s ním pořád počítá do sestavy. Ukázalo, že Tomáš i Vláďa jsou důležitými články kádru. Pro oba i celý West Ham je dobře, jak zápas dopadl. Všem to dodá sebevědomí. Věřme, že to tak bude pokračovat a že se kluci dostanou do pohody a dobré formy.

Věřím, že West Ham zvládne i odvetu čtvrtfinále Konferenční ligy proti Gentu. První zápas skončil remízou 1:1, West Ham je obrovským favoritem, požene ho plný stadion, Moyes asi nikoho moc šetřit nebude. Pořád mohou tuhle soutěž vyhrát.

Parádně se z voleje trefil Jarrod Bowen 💥! Vyrovnáno.#WHUARS - 2:2 pic.twitter.com/X0HGmEVm5H — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) April 16, 2023

Ještě se zastavím u záložníka Bruna Fernandese z Manchesteru United. Řeší se jeho chování. Hodně mi připomíná Ronalda. Je taky skvělý fotbalista, který dokáže dát gól a vymyslet spoustu skvělých věcí. Na druhou stranu předvádí mnoho teatrálních věcí. Pořád se rozčiluje, rozhazuje rukama, neustále chce mluvit s rozhodčími, snaží se vymodlit fauly. Je geniálním hráčem, ale chování má zvláštní, takové dětinské.

Je toho moc. Přijde mi, že těch věcí a gest dělá ještě víc než Ronaldo. Pořád něco, lidi si toho hodně všímají. Kdyby se soustředil jen na výkon, byl by skvělý. Jasně, člověk se během zápasu rozčílí, ale směrem ke všem okolo je až moc negativní. Já mu nemám co doporučovat, ale asi by bylo dobré, kdyby se nad tím trochu zamyslel. Když to odstraní, budou na něj pět jen chvály.