Moyes chválil Součka a spol.! Ukázali jsme proti Arsenalu skvělý charakter, zářil kouč West Hamu

„Nedíváme se na tabulku, soustředíme se jen na sebe. Zápasy City nemůžeme ovlivnit, pouze ten vzájemný. Pochopitelně jsem ale obrovsky zklamaný. Začali jsme skvěle, měli jsme nad zápasem absolutní kontrolu. Jenže potom jsme ztratili hlavu, vyrobili jsme lacinou penaltu a vrátili tím domácí do hry," litoval kouč Arsenalu Mikel Arteta.

Za stavu 1:2 neproměnil hostující Saka pokutový kop, vzápětí útočník Jarrod Bowen vyrovnal na konečných 2:2. „Nic Sakovi nevyčítám. Neznám fotbalistu, který by ve své kariéře nezahodil penaltu," reagoval Arteta.

Výsledek je o to překvapivější, neboť West Ham rozehrál ve čtvrtek večer na půdě belgického Gentu čtvrtfinále Konferenční ligy. I tak s velkým favoritem držel fyzicky krok celých 90 minut. Včetně českých reprezentantů - středního záložníka Tomáše Součka a pravého krajního obránce Vladimíra Coufala, pro kterého byl nedělní duel jubilejní stý v Premier League.

„Když prohráváte s Arsenalem brzy o dva góly, nejste si jisti, jestli se vrátíte do hry. Ale my jsme to svojí kvalitou dokázali, dostali jsme soupeře pod tlak a vstřelili jsme dva góly. Ukázali jsme skvělý charakter, tým má můj obdiv. Především skvěle zahrál střed zálohy," chválil trenér Kladivářů David Moyes. „Tohle je neskutečně cenný bod. Když jsme dostali druhý gól, nikdo pravděpodobně nečekal, že dokážeme bodovat. Nakonec jsme málem i vyhráli," doplnil Bowen.