MADE IN ENGLAND: Maguire by měl dostat šanci. Nevidím tým, který by teď mohl sesadit City

„Manchester United prohrál třetí z pěti zápasů v Premier League a je pod palbou kritiky. United padli o víkendu s Brightonem 1:3 a jejich výkon nebyl vůbec dobrý. Dostali dětinské góly, vypadali, že jsou úplně mimo. Gary Neville prohlásil, že si nemyslí, že jde o nějakou velkou krizi, ale k zamyšlení jejich situace určitě je.

Velká kritika se snáší například na záložníka Casemira. Jemu se zápas vůbec nepovedl, a jak někdo poznamenal, vypadal, že mu je pětačtyřicet. Absolutně nestíhal. Další na ráně jsou střední obránci Victor Lindelöf a Lisandro Martínez. Třeba při druhém gólu Brightonu střelce, který tam byl jediný, snad čtyři hráči domácích jen stínovali.

Racci si o víkendu zaletěli na Old Trafford pro tři body. 🪺



Roberto de Zerbi připravil svůj tým po taktické stránce opět precizně a po skvělé výstavbě hry ze strany svých svěřenců druhou branku náležitě oslavil. 🥳 pic.twitter.com/SPfsE9JGVw — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 18, 2023

Proto se teď hodně řeší, zda by měl hrát Harry Maguire. Hodně lidí říká, že ano, protože stopeři nemají formu. Maguire je v Anglii samozřejmě hodně třaskavé jméno, protože se často nachomýtne k chybě nebo nešťastnému momentu, který se pak hodně řeší jako minulý týden jeho vlastní gól za reprezentaci proti Skotsku. Na druhou stranu obránce se do takových situací prostě dostává, pak se stane, že si srazí míč do brány.

Maguire ale má svou kvalitu, odehrál v Premier League přes dvě stě zápasů, přes padesát za anglickou reprezentaci. Musím ocenit, jak je odolný, protože vše, co se na něj pokaždé valí, dokáže ustát. Je pro mě až zarážející, že si lidé vybírají jen jeho. Přijde mi, že když chybu udělá někdo jiný, tolik se to neřeší. Ano, přestoupil do Manchesteru za obrovské peníze. Ale přijde mi, že lidé mu závidí.

Každopádně se nabízí, že v nejbližší době dostane šanci v základní sestavě. Myslím, že by pro něj měla přijít za jakýchkoliv okolností, Manchesteru začíná Liga mistrů, budou domácí poháry. Měl by brzy nastoupit. Výhodou pro něj je, že týmu se teď v obraně nedaří. Ví, že když přesvědčí a zahraje dobře, může si místo v sestavě vydobýt. Je to na něm, ale má velkou šanci ukázat své kvality.

Celkově jsem zvědavý, jak si Manchester poradí se situací, v jaké je. Myslím, že ještě větší očekávání teď budou na útočníka Rasmuse Höjlunda, který dal sice proti Brightonu gól, ale ten nakonec neplatil, protože Marcus Rashford, který mu přihrával, byl s balonem za lajnou. Přijde mi, že Manchester hodně spoléhá právě na Rashforda, na to, že něco vymyslí. Ano, je rychlý, dokáže něco vymyslet, ale je hrozně málo, aby mužstvo jako Manchester United spoléhalo na jednoho hráče.

Brighton si dělal na Old Trafford prakticky, co chtěl. Vždyť měl přes šest set přihrávek, to by se Manchesteru nemělo stávat, pokud chce hrát nahoře a v zápasech dominovat. United vůbec nepresovali, herní systém jim nefungoval.

Naopak Manchester City sice na West Hamu prohrával, ale pak vyhrál 3:1. Vůbec bych ale neřekl, že by měl v zápase nějaké problémy. Už v poločase mohli vést City třeba 5:0, měli hodně šancí, jasně dominovali celý zápas, jen v prvním poločase nemohli dát gól. Vláďa Coufal udělal skvělou akci, perfektně našel Jamese Warda-Prowse, který výborně zakončil, a West Ham vedl.

Při troše štěstí mohli jít Kladiváři za stavu 1:1 znovu do vedení, ale City si nezasloužili prohrát. Vyslali devětadvacet střel, patnáct z nich na bránu, měli jasnou převahu. Kvůli českým klukům Cufovi a Tomáši Součkovi bych samozřejmě West Hamu přál nějaký bod, ale moc toho neměl a City vyhráli zcela zaslouženě.

V každém utkání potvrzují, že jsou momentálně podle mě nejlepší na světě. Jsou dominantní, věří si. I když prohrávají, mohou kterýkoliv zápas otočit. Kdokoliv z kádru může nastoupit, a každý chce trenéru Pepu Guardiolovi dokázat, když jde na hřiště, že může hrát. Nevím, kdo by je mohl v Premier League sesadit. Momentálně takový tým nevidím.

Četl jsem rozhovor s Guardiolou. Řekl, že si vybírá hráče, kteří chtějí jít za ním. Hodně na tenhle aspekt dbá. V týmu je nějaká hierarchie, on ví, že na všechny soutěže potřebuje třicet hráčů. A každý v mužstvu musí chtít být a přijmout svou roli. Je to vidět na hřišti, táhnou za jeden provaz, nastoupit může kdokoliv.